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Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь»

Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил исполнительный директор АНО «Центр развития молодежи "Лофт"» Антон Ковальский. «Лофт» действительно занимается передачей кинотеатра «Октябрь».

В рамках капитального ремонта были проделаны проектные, инженерно-изыскательские и строительные работы, самыми важным из которых можно считать - получение экспертных заключений о состоянии здания и его проблемах. «Можно сказать, "Октябрь" досконально изучен, что позволит гораздо быстрее завершить его реконструкцию и ввести в эксплуатацию новым собственником», - сказал Антон Ковальский.

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В свою очередь инвесторы, несмотря на потраченные средства, не отказываются от идеи создания центра развития молодежи «Лофт» в Пскове и сейчас обсуждают в тесном взаимодействии с администрацией Псковской области его открытие в максимально сжатые сроки в другом месте.