Общество

Из космических войск в стилисты: трансгендер из Пскова несет красоту в массы

Жительница Архангельска, уроженка Пскова рассказала, как из мужчины превратилась в женщину. Об этом пишет портал «29RU».

В паспорте рядом с портретом девушки до сих пор написано: «Олег». Олег носил короткую прическу, мужские вещи, пять лет служил по контракту в космических войсках и даже был женат. Но все это — в прошлом.

Фото: портал «29RU»

Сейчас Ева работает в салоне красоты парикмахером-стилистом — к ней записываются и мужчины, и женщины.

«Больше десяти лет этим занимаюсь (о работе в бьюти-индустрии. — ред.). И началось все давным-давно. Я служила в армии, в космических войсках города Мирного, и когда поехала в отпуск, то не добралась до дома и стала учиться на стилиста в Санкт-Петербурге. Там моя жизнь и перевернулась. В итоге выучилась на стилиста и вернулась служить, образование пригодилось позже. А в армии было непросто. Пыталась быть как все. Приходилось перебарывать себя, когда стоял вопрос: жить или не жить. Было просто опасно выдать себя: такое общество», - рассказывает девушка.

Она уверена, что в армии, где неделя тянется, как месяц, начинаешь по-настоящему понимать природу простых вещей, что такое родной дом, и как много значит поддержка близких, чем ты хочешь заниматься по жизни. После службы Ева открыла в Мирном свой салон.

«Кстати, тогда я и познакомилась со своей женой, — говорит Ева. — У нас была смешная ситуация. Мне нужны были контрактные деньги на шубу, а ей нужна была прописка. Вот и все мотивы нашего брака. То есть мы жили с ней вместе, но я понимала, что я женщина, и быть мужчиной с ней не могу. Боролась, конечно, пыталась жить правильно, но в итоге все острее чувствовала, что нахожусь не в своем теле».

Сейчас Еве 34 года. С переездом в Архангельск она поняла, что пора менять жизнь: в 25 лет она начала гормональную терапию, чтобы добиться внешних перемен: «Я сказала себе — надо себя выпустить. Либо жить, либо умереть. Я просто предупредила всех коллег и друзей, что завтра меня будут звать Евой».

«С детства я играла в куклы. Колготки носила на голове и представляла, что это мои длинные волосы. Мама ждала девочку — девочка и родилась. Отца у меня нет (Ева воспитывалась матерью и бабушкой — ред.). С мамой по видеосвязи общаюсь почти каждый день. Когда сообщила ей впервые о своих планах, для нее это был позор на всю деревню — она живет в Псковской области. Лет 12 не виделись. Главный вопрос, который ее сейчас тревожит: "Оставляешь меня без внуков?". Я сказала как есть — прости, не готова растить ребенка. Однажды мама позвонила и сказала, что в 52 года могла бы сама родить, на что я спросила, а если с ней что-то случится, куда ребенка? В детдом? Ни к своим, ни к чужим детям я не готова. Так что надежда на брата, пусть добиваются внуков от него», - рассказывает Ева.

К критике друзей Ева относится нормально.

«Хирургических вмешательств на лице нет, но я делала ботокс на лбу и раз 18 — губы, чтобы получить такой эффект, так как своя верхняя у меня была от природы тоненькая. И когда уже пошел перебор, Ирка мне сказала: "Посмотри на себя в зеркало, это уже губы-пельмени, надо вовремя остановиться!" И я прислушалась. Сейчас у меня такой болезни нет, к косметологу обращаюсь только за уходом», - продолжает рассказ девушка.

От хирургической коррекции пола Ева в итоге отказалась, когда выяснилось, что с ее здоровьем операция может укоротить жизнь лет на 15 или даже 20. Гормональная терапия, которую она прошла, тоже имеет свои побочные эффекты. Ева говорит, что у нее четыре месяца с начала приема лекарств ужасно болела голова.

С первым мужем она прожила пять лет. Они встречались, а потом ей, как и многим девушкам, захотелось свадьбу.

«Захотелось свадебное шоу! И я сказала мужу: "Если не хочешь, я возьму любого мальчика-модель, и обойдемся без тебя". А он мне: "Только попробуй!" В итоге в нарядах жениха и невесты мы катались по Архангельску. На свадьбе я еще и заработала! Это было шоу — люди хотели попасть на торжество с неведомой зверушкой и платили за вход», - рассказала Ева.

В свадьбу она вложила 70 тысяч, а выиграла больше ста. Торжество прошло без ЗАГСа, там идею сменить имя и фамилию не поддерживают: «Даже через суд мне это сделать не удалось, потому что ЗАГС заявил о готовности при случае обжаловать решение в мою пользу. Судья говорил, мол, дайте девочке дорогу в жизнь, нет у нее цели с обманом замуж выскочить. Но паспорт старый, и на входе в тот же поезд, конечно, неудобно: куча народу, вопросы… Меняют же люди имена на Понедельник или Вторник, почему не хотят пойти навстречу мне… Говорят: "Пусть едет в свой Псков, там делает"».