Общество

Вера Емельянова: Мы пытаемся не сорвать реализацию национальных проектов

Власти Псковской области пытаются не сорвать реализацию национальных проектов. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Мы прикладываем огромные усилия. чтобы они были выполнены в полном объеме, - подчеркнула она. - Национальный проект - это возможность привлечь внимание к проблемам того или иного блока, направления, через разные ресурсы».

Говоря о реализации нацпроекта «Здравоохранение», Вера Емельянова отметила, что за последние 8 лет продолжительность жизни в Псковской области выросла. При этом она напомнила, что 15-20 лет назад здравоохранение находилось в «самом тяжелом положении». «В этот период, все мы помним, шприцы варили в областной больнице, прежде чем идти к пациенту в палату», - сказала она.

Вера Емельянова добавила, что на сегодняшний день проблемные вопросы в здравоохранении стараются решать в рамках национального проекта.