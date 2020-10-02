Общество

Новый многофункциональный медцентр торжественно открыт в Пскове

Многофункциональный медицинский центр новой инфекционной больницы торжественно открыт в Пскове сегодня, 2 октября, Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, губернатор Михаил Ведерников вручил символический ключ главному врачу Анастасии Повторейко.

«Сегодня очень радостное и важное событие для Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, старый инфекционный корпус не видел ремонта с 1963 года. «Новое учреждение будет образцово-показательным. Врачи имеют опыт работы с коронавирусом. По-другому будет организована медпомощь, по новым стандартам», - отметил глава региона. Постепенно этот стандарт планируется внедрить и в остальных учреждениях здравоохранения.

В ближайшее время получит лицензию и великолукский медкомплекс. Также началось строительство детского корпуса на 60 мест. В итоге Псковская область получит 360 коек. Губернатор поблагодарил президента России Владимира Путина и правительства за поддержку.

Напомним, объекты здравоохранения возведены по поручению президента РФ Владимира Путина силами военно-строительного комплекса Минобороны России.

Областная клиническая инфекционная больница находится в Пскове с отделением в Великих Луках. Медучреждения рассчитаны на 300 мест. Они оснащены всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.

В Пскове построен современный стационар на 200 коек, в Великих Луках - на 100. Будет оказываться медицинская помощь по профилям инфекционных болезней взрослому и детскому населению. В старой инфекционной больнице было только 88 коек, а Великих Луках инфекционное отделение было представлено 17 койками.

Оба корпуса полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования в том числе на коронавирус.