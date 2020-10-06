Общество

Александр Козловский предположил, что сыграло злую шутку в ситуации с великолукскими школьниками

Оперативная работа городских властей, медбригад в какой-то степени спровоцировала информационную «бомбу». Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя ситуацию в великолукской школе №7.

«Вчера 14 ребят попали в городскую больницу Великих Лук, причем всего лишь трое в обморочном состоянии. Остальных госпитализировали просто в связи с жалобами и наблюдали в течение суток. Я связывался и с главврачом, и с сотрудниками правоохранительных органов, выяснял, в чем все-таки там дело. На сегодняшний день сделан анализ крови — там не нашли признаков отравления и наркотических веществ. Сегодня будет сделан расширенный анализ крови, который даст уже окончательный результат. Следственный комитет РФ направил из Москвы усиление, они работают со вчерашнего вечера», - рассказал парламентарий.

О каких-либо новых версиях произошедшего ему ничего не известно. «Но, по моему мнению, в данном случае на фоне пандемии оперативная работа городских властей, медбригад в какой-то степени спровоцировала информационную "бомбу". Это мероприятие было важно для школы и для города, в нем принимала участие первый замгубернатора Вера Васильевна Емельянова, и здесь, конечно, меры предосторожности сыграли такую, мне кажется, злую шутку. Надо дождаться окончательных ответов, в первую очередь, от правоохранительных органов и окончательного заключения врачей, но на сегодня предварительная ситуация выглядит таким образом, что нескольким детям стало плохо», - добавил Александр Козловский.

По его словам, такое случается: «Кому-то становится плохо из-за напряжения, волнения, тем более, не все дети находятся в одинаковом физическом состоянии». В данном случае, отметил депутат, «нескольких человек - 2 или 3 - госпитализировали в обморочном состоянии, а остальные были просто опрошены учителями на всякий случай — не чувствуют ли они себя плохо, и все, кто проявил сомнение по поводу своего самочувствия, были тоже госпитализированы, и их наблюдали врачи».

«Считаю, все было сделано быстро, но информация расходится моментально, причем, зачастую в искаженном виде. Некоторые телеграм-каналы написали, что 13 человек упали в обморок и раскачивают эту информацию для собственного пиара. Поэтому будем наблюдать за ситуацией. А над тем, как это подается с СМИ, нам надо задуматься на будущее... Думаю, сегодня-завтра мы обо всем узнаем из официальных источников», - добавил депутат.

Кроме того, Александр Козловский негативно высказался по поводу тех, кто подвергает сомнению целесообразность проведения вчерашней линейки по случаю присвоения школе №7 имени офицера-пограничника Антона Злобина. «В условиях пандемии мы живем полгода, но мы все равно должны заниматься развитием патриотического духа у наших детей. А то, что многие подвергают сомнению необходимость патриотической темы или разворачивают ситуацию в другую сторону — такое, к сожалению, есть. У каждого свой умысел. Кто-то работает на зарубежные гранты, кто-то просто предполагает или на кого-то имеет зуб, поэтому пытается показать ситуацию в другом свете», - пояснил гость студии.