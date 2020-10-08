Общество

Стали известны результаты экспертизы крови госпитализированных в Великих Луках школьников

Тщательная экспертиза крови госпитализированных в Великих Луках школьников показала полное отсутствие токсических, отравляющих и химических веществ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По его словам, результаты окончательных анализов и экспертиз по детям из школы №7 в Великих Луках пришли сегодня.

«Нет даже следов никотина. Проверка продолжится, пока не будет установлена причина инцидента, - написал глава региона. - Детей сегодня выписали из больницы, угрозы их здоровью нет».