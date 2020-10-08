Общество

Загадочной эта история стала благодаря чиновникам - на НТВ показали сюжет о великолукских школьниках

Сюжет о ситуации с великолукскими школьниками, которые массово почувствовали недомогание на торжественной линейке, вышел в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ сегодня, 10 октября в 19:00. Журналисты центрального телеканала специально приехали на место происшествия, чтобы разобраться в случившемся, но об истинных причинах плохого самочувствия школьников узнать так и не удалось, пишет «МК в Пскове».

В рамках программы были высказаны разные версии, вплоть до употребления курительных смесей и сильного волнения, связанного с мероприятием.

«Торжественность обстановки, высокие гости, поэтому определенное напряжение было» - прокомментировала ситуацию журналистам с федерального канала заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина.

В сюжете также предположили, что у детей мог случиться так называемый вазовагальный обморок. Это обморок, который провоцируется волнением, переутомлением или страхом.

«Таинственной и загадочной эта история стала усилиями местных чиновников, которые вместо того, чтобы разобраться и объяснить, что случилось, стали отмалчиваться и темнить, тем самым, напустив еще больше тумана», - в итоге резюмировал ведущий передачи Вадим Такменев.

Напомним, 5 октября 14 учеников школы №7 увезли в больницу с жалобами на тошноту, головокружение и озноб. По заключению врачей, у них обнаружен синдром вегетативной дисфункции. Несмотря на предварительный диагноз, следователи до сих пор прорабатывают различные версии произошедшего. В организме учеников наркотиков и токсинов не обнаружили. Также взятые пробы воды и воздуха не показали отклонений от нормы.