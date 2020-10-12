Общество

Школы Псковской области получат рекомендации по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии

Очередное заседание межведомственной комиссии по факту произошедшего в великолукской школе №7 прошло во вторник, 13 октября, в администрации региона. Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В обсуждении приняли участие представители профильных региональных комитетов, Роспотребнадзора и правоохранительных органов, а также руководство города Великие Луки и Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках заседания были озвучены итоги работы групп, созданных при региональных комитетах, каждая из которых провела собственную проверку обстоятельств случившегося.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов проинформировал, что, по оценке специалистов профильной сферы, мероприятие в школе №7 города Великие Луки было организовано при соблюдении нормативов и требований Роспотребнадзора. «Руководство школы отнеслось к организации мероприятия со всей серьезностью и ответственностью. На линейке были предприняты противовирусные и другие меры безопасности», — подчеркнул он.

Аналогичные выводы по изучению произошедшего озвучили представители администрации города Великие Луки. Заместитель главы администрации муниципального образования Юлия Ярышкина добавила, что из-за недомогания детей торжественная линейка была оперативно завершена. Таким образом, время проведения мероприятия с запланированных 40 минут сократилось до 28.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что лабораторные исследования, проведенные сотрудниками ведомств, не выявили нарушений в образцах воды, воздуха и почвы, а также в пробах пищи, которую получали дети в тот день. Повышения радиологических показателей также не зафиксировано.

В рамках разбирательства по факту случившегося комитет по здравоохранению Псковской области организовал работу по глубокому исследованию биологических материалов, взятых у детей при госпитализации. «В моче и крови не обнаружено никаких веществ, за исключением следов противовоспалительного и противовирусного лекарства у двух детей, которое ранее им дали родители», — сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она также рассказала, что проверка деятельности медицинских специалистов, начиная от момента поступления вызова на пост скорой помощи и заканчивая выпиской пациентов, нарушений не обнаружила.

Все материалы, касающиеся результатов деятельности рабочих групп, будут переданы в комитет по региональному контролю и надзору, а также губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Псковской области Дмитрий Егоров проинформировал, что по факту произошедшего продолжается проведение следственных мероприятий: организованы допросы участников мероприятия и назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

Вера Емельянова в завершение мероприятия отметила, что с фактом произошедшего необходимо детально разобраться. «Очень важно предпринять все необходимые меры, чтобы любые мероприятия с участием детей были абсолютно безопасными», — подчеркнула вице-губернатор. Она также дала ряд поручений руководству администрации Великих Лук и региональному комитету по здравоохранению. Они касаются организации психологической помощи детям, почувствовавшим недомогание, их семьям, а также подготовки методических рекомендаций учреждениям образования по проведению массовых мероприятий в регионе в условиях пандемии.

Напомним, 5 октября во время торжественной линейки по случаю присвоения великолукской школе №7 имени Антона Злобина 13 детей почувствовали недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту. На мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки все школьники были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Еще один ребенок с аналогичными симптомами поступил в учреждение здравоохранения вечером того же дня. Всем детям была оказана своевременно необходимая помощь.