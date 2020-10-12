Общество

Волонтеры-медики возвращаются в «ковидные» корпуса

Медучреждения по всей стране начали запрашивать помощь добровольцев в «ковидных» корпусах, сообщили во Всероссийском общественном движении (ВОД) «Волонтеры-медики».

На данный момент 3,5 тысячи волонтеров в рамках акции #МыВместе помогают врачам в 271 больнице. 419 добровольцев трудятся в красной зоне, причем некоторые из них - еще с первой волны, пишет газета «Известия».

«Во время первой волны в медицинских учреждениях помогали 7,5 тысяч волонтеров», - уточнил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. В больницах, в основном, оказывают поддержку в первую очередь те, кто имеет медицинское образование - это позволяет им проводить медицинские манипуляции, добавил он.