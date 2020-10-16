Общество

В Минфине предложили сократить число сотрудников МВД

Министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо из аппарата Совета безопасности в МВД и два высокопоставленных источника.

В частности, Минфин предлагает сократить численность сотрудников МВД на 10% за счет перевода работников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу. Также по принципу «елочки» планируется сделать соотношение количества начальников к количеству подчиненных, предлагается создать единый расчетный центр и единый правоохранительный орган с функциями ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того, возможно увеличение срока носки вещевого имущества, могут исключить из законодательной нормы обязательную индексацию «военных» пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции и т.д.

Как уточнил близкий к Кремлю источник и собеседник в Минобороны РФ, такие предложения действительно существуют.