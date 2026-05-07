День радио отмечают в России 7 мая

День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданной им первой в мире искровой беспроводной приемо-передающей радиосистемы, пригодной для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку от счета начала радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.

Кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества.

Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь, пишет calend.ru.

К тому же, даже сегодня в эпоху интернета, эфирное звуковое радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций. Ведь это самый доступный и быстрый канал информации в автомобиле, в дороге и в экстренных ситуациях. Поэтому радио сохраняет большую аудиторию.

Современный информационный бум — результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников — всех, кого судьба связала с отраслью связи. Потому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компаний беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, коротковолновиков — радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.

Редакция Псковской Ленты Новостей присоединяется поздравлениям и желает своим коллегам из ПЛН FM, Радио Energy, Retro FM, Наше Радио и Европа Плюс творческих успехов и легких эфиров.