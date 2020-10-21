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Общество

Склады и яды

22.10.2020 11:27|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области 200 тонн пестицидов хранятся как попало. По региону осколками советской цивилизации разбросаны склады без окон и дверей, с обвалившимися кровлями. Внутрь есть свободный доступ для людей с любыми намерениями. Содержимое складов, зачастую, валяется прямо на земляном полу, дождь и снег уносят сельскохозяйственные яды в почву и грунтовые воды. У складов нет хозяина, а у химикатов — названий, что затрудняет их утилизацию. Как и отсутствие на нее денег. Псковская Лента Новостей выяснила, чем опасны забытые хранилища и как избежать повторения экологических катастроф в Норильске и на Камчатке.

Услышав слова «склады с пестицидами», большинство жителей Псковской области вспомнят только Палкинский район. В трех бывших военных ангарах у деревни Лесная хранится часть устаревшей сельскохозяйственной отравы, которой в советское время выводили с полей жучков и побеждали болезни растений. Колхозы и совхозы канули в небытие вслед за рухнувшей империей, а вот пестициды остались, пугая соседей по Балтике. Река Нарва несет в море из Псковско-Чудского озеро все непотребное, что туда принесла река Великая. Потому датчане пришли в Псков с проектом «Приемлемое обращение с запасами устаревших пестицидов в Северо-Западном регионе» и профинансировали загрузку ангаров химикатами из ближайших районов.

Палкинский район

В 2005-2008 годах в Лесную свезли 650 тонн опасного груза. Хранение на первых порах сопровождали скандалы. В 2005 году один из складов горел, его засыпали песком, который вывезли на утилизацию только через несколько лет. Потом обрушился ярус с бочками. К сегодняшнему дню процесс хранения наладили, склады оборудованы пожарной и охранной сигнализациями, видеонаблюдением, предупреждающими табличками. Не говорим, что все идеально, но химикаты хранятся под контролем. Проведенная в этом году областной прокуратурой проверка нарушений в Лесной не нашла. Их обнаружили несколько южнее.

«В Невельском районе здания, предназначенные для хранения устаревших пестицидов, находятся в аварийном и ветхом состоянии, - говорится в материалах проверки, - отсутствуют кровли, двери, окна, имеют место пробоины в стенах; пестициды находятся в негерметичных упаковках, а также рассыпаны на полу; поддонов и стеллажей не имеется.

В Куньинском районе вопреки санитарно-гигиеническим нормам в здание имеется беспрепятственный доступ по причине неисправного состояния конструкций дверей и окон и отсутствия ограждения по периметру территории; целостность упаковок, в которых находятся пестициды, повреждена.

Здания, выделенные для хранения устаревших пестицидов в Локнянском районе, находятся в ветхом состоянии, вещества упакованы в негерметичные емкости – мешки и проржавевшие бочки.

Локнянский район

На территории Усвятского района пестициды хранятся в металлических бочках, расположенных на открытом воздухе, или хранение указанных веществ производится в деревянных ящиках на территории полуразрушенных складов.

Хранение устаревших пестицидов в Опочецком и в Великолукском районах также осуществляется с нарушением установленных требований: здания складов являются ветхими, вещества находятся без надлежащей упаковки.

Предупредительные знаки по периметру захоронений устаревших пестицидов отсутствуют повсеместно».

Опочецкий район

Мы намерено не называем конкретные населенные пункты, чтобы не стимулировать охотников за плохо лежащим. Заметим только, что в каждом из перечисленных районов речь идет не о единичных постройках, а о целом списке из деревень, рядом с которыми стоят бывшие колхозные хранилища. Проверить их состояние поручила Генеральная прокуратура, данные из районов аккумулировала Евгения Конюхова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области. Некоторые склады прокуроры находили с большим трудом в зарослях борщевика и молодого леса, захватывающего бывшие сельхозугодия. Не везде даже волостная администрация четко знает расположение хранилищ.

Пустошкинский район

«Посмотрите, - открывает Евгения Конюхова на рабочем мониторе снимок, сделанный коллегами в Пустошке, - что-то по полу разлито. Что это было за вещество? Каков его объем?»

Вопросов пока больше, чем ответов. Евгения Конюхова характеризует такой способ хранения, как «валяется просто насыпью». Неизвестен состав веществ и сферы их применения. Что-то предполагать можно только по содержимому ангаров в Лесной. Там среди прочего есть агронал и гранозан — ртутьсодержащие вещества, относящиеся к самому высокому первому классу опасности. Но даже в Лесной известно содержимое не всех бочек, так как их свозили с таких же прогнивших складов. В материалах госзакупки на услуги мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Палкинском районе приведен перечень возможных последствий для человека от воздействия пестицидов: железодефицитная анемия, поражение верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, заболевания печени и почек, поражение эндокринной системы, гинекологические заболевания, запаздывание психомоторного развития детей, аллергические заболевания, расстройства функций нервной системы, увеличение количества аномалий развития, высокий уровень общей заболеваемости новорожденных.

Куньинский район

«Проблема в том, что когда мы проверяем конкретное юридическое лицо, ему можно предъявить требования по безопасному хранению, а эти склады никому не принадлежат, - констатирует Евгения Конюхова. - В этом случае в силу закона ответственность ложится на администрацию области».

Областные власти получили представление прокурора области Ивана Грибова на устранение нарушений. По щелчку пальца проблема не исчезнет, это в прокуратуре понимают, но хотели бы видеть движение в правильном направлении. Пока что даже не определен конкретный орган, отвечающий за все это добро. Предполагается, что полномочия по хранению и утилизации пестицидов будут переданы в областной комитет по природным ресурсам и экологии. Чиновники обещали в ближайшее время показать прокурорским работникам план действий.

Локнянский район

«Нужно проводить экспертизы и выяснять состав веществ, - обозначает Евгению Конюхова фронт работ, предстоящих комитету. - Иначе нет понимая, как утилизировать химикаты, среди них могут быть те, которые, например, нельзя сжигать, так как в процессе горения выделяются ядовитые вещества. В первую очередь нужен реестр объектов, потом предстоит определиться с их консервацией. В Лесной хотя бы есть цементный пол, через который ничего не утекает. Также предстоит централизованный вывоз пестицидов и утилизация».

Опочецкий район

Попытка решить застарелую проблему была предпринята в 2014 году, когда СМИ облетели заголовки «Псковские пестициды сожгут в ближайшие годы». Область подавала заявку на участие в федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации на 2015-2020 годы», предполагалось финансирование в 150 млн рублей и вывоз отходов в Красноярск.

Регион получил заверения в поддержке, но финансирование так и не поступило.

«Камчатки и Норильска у нас не будет, - обещает председатель комитета по природным ресурсам Виктор Мусатов. - Пока не готов озвучивать варианты решения и сумму необходимого финансирования. Работа была оценена в 150 миллионов, но сумма зависит от принципиальных технических подходов и может разниться».

До Виктора Мусатова удалось дозвониться, когда тот был в дороге. Ехал как раз в Лесную. Уж не оценивать ли свободные площади?

«Мы эту тему отпускать не будем, - предупреждает Евгения Конюхова. - Вещества одни из самых опасных. Если пройдет время, и мы не увидим подвижек, будем выходить с исковым заявлением в суд. Такого сценария допускать не хотелось бы. Пускай работа будет проводиться медленно, но планомерно, она должна быть видна. Мы эту проблему обозначили, поняли, что администрация области нас слышит. Завтра этот вопрос не будет решен, но работу хотя бы надо начинать».

Куньинский район

Начала ждут 85 складов по области, герметично запечатанных или открытых семи ветрам. Ждут и живущие рядом с ними люди. Экология стала темой номер один в международном масштабе. Не оказалась бы однажды Псковская область генератором сотрясающих мир новостей.

Юлия Магера

Теги: #прокуратура #пестициды
Источник: Псковская Лента Новостей
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