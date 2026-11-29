Россиянам, которые потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников, рекомендуется выйти из всех активных сессий, сменить пароль и проверить историю входов в аккаунт, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

«На портале "Госуслуги" выйти из всех активных сессий, сменить пароль, проверить историю входов и отключить подозрительные устройства», — рассказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Также в ведомстве призвали использовать для аккаунта на "Госуслугах" сложный уникальный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию.