Общество

Елена Бибикова: За происходящими в Псковской области событиями слежу в ежедневном режиме

За событиями, происходящими в Псковской области, слежу обязательно и в ежедневном режиме. Об этом рассказала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я проживаю в Пскове, мои дети и внуки тоже живут в Пскове, поэтому мне очень даже не все равно, что происходит в регионе», - отметила Елена Бибикова.

Сенатор добавила, что о событиях в области она узнает из телеграм-канала Псковской Ленты Новостей и инстаграм-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова.

В продолжение разговора Елена Бибикова рассказала, что на ПЛН ее в большей степени интересуют разделы «Общество», «Политика», «Происшествия». Кроме того, она читает авторские тексты, в особенности выделила блог Александра Савенко.

«Лента Новостей стала более объективной в последнее время, что радует. Кроме того, ПЛН пишет не только о событиях, происходящих в регионе, но также отражает наиболее значимые мероприятия на уровне России», - высказала мнение Елена Бибикова и отметила оперативность Псковской Ленты Новостей.

Говоря о медиапространстве Псковской области в целом, Елена Бибикова высказала мнение, что оно все больше «консолидируется». «В СМИ наблюдается больше позитива. Кроме того, губернатор Псковской области занимает четкую позицию, благодаря ему находишь официальное понимание происходящим вещам, это тоже очень отрадно», - заметила сенатор.