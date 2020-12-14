Общество

Награждены авторы лучших слоганов для Псковской Ленты Новостей

Редакция Псковской Ленты Новостей наградила победителя и призеров конкурса слоганов, который провела в честь своего 20-летия.

Автором лучшего слогана - «ПЛН - Псковский! Любимый! Новостной!» - признан Александр Сергеев. За победу в конкурсе он получил электросамокат. Александр сразу же испытал его в действии.

Анна Сергеева, которая придумала слоган «ПЛН – утро начинается не с кофе!» и заняла второе место. Ей подарили абонемент на четыре посещения бассейна «Феникс».

У Никиты Сатакова третье место, он предложил слоган «Читай и смотри – это твое СМИ!». От редакции он получил подарочный сертификат магазина «Любопыт» на 1000 рублей.