Политика

Антон Минаков рассказал, как найти золотую середину в медиапространстве

Руководитель фракции ЛПДР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков уже почти два года не смотрит телевизор, считая этот источник информации слишком ангажированным. Все необходимое он черпает в сети Интернет, благо здесь выбор достаточно широк, и любой человек всегда может найти здесь золотую середину. Об этом он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«У получателя информации сегодня есть выбор. Я сам черпаю информацию из абсолютно разных источников. Я подписан на пять-шесть Telegram-каналов, посещаю сайты официальных СМИ, в том числе региональных. При этом с января прошлого года у меня дома нет телевидения. Я решил отказаться от такого формата, поскольку считаю его максимально зависимым от властей, будь то федеральных или региональных. Всю необходимую информацию я черпаю из Интернета. То же телевидение можно смотреть в Сети. Благо знание языков позволяет мне смотреть такие каналы как BBC, France24 и так далее», - поделился Антон Минаков.

Антон Минаков отметил, что все перечисленные им источники «разношерстные», в том числе и по качеству выдаваемого контента. При этом даже Telegram-каналы могут быть ангажированы - даже условно независимые из них порой отрабатывают только одну позицию, в то время как главная задача СМИ сохранять при подаче информации нейтралитет.

«Я еще год назад говорил, что, если мы говорим о российской политической повестке, то здесь можно найти некую золотую середину, только используя разные источники информации», - добавил он.

При этом Антон Минаков согласился, что СМИ априори должно предоставлять информацию с разных сторон, чтобы читатель или зритель сам мог сделать выводы. «На федеральном уровне таких ресурсов становится все больше, хотелось бы, что и в Псковской области был такой же большой выбор. В этом смысле я безумно благодарен Псковской Ленте Новостей за то, что она дает нам возможность высказать свою позицию и доносит ее достаточно независимо. Но накануне вашего 20-летия я хочу пожелать ПЛН не только творческих удач, но и еще большей независимости», - заключил Антон Минаков.