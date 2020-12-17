Общество

Юрий Сорокин: Если журналисту доверяют, значит, он свою работу делает не зря

За последние пару лет псковское медиапространство существенно изменилось. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

«Очевидно, что за последние пару лет псковское медиапространство существенно изменилось: сейчас редакции все больше ориентируются на пользователей соцсетей, меняют форматы подачи информации, активно осваивают Telegram-пространство. Все чаще мы видим в псковских СМИ короткие, но содержательные новостные заметки. И это, безусловно, оправдано. Мы понимаем, что таким образом журналисты подстраиваются под постоянно ускоряющийся ритм жизни нашего общества. Но это непростая задача - с помощью пары строк донести до читателей самую суть происходящих событий, сделав это креативно, интересно, и не опустившись до фейковых новостей», - отметил Юрий Сорокин.

Он подчеркнул, что в Псковской области есть СМИ, которым удается создавать современный контент и при этом следовать основным законам классической журналистики: приводить разные точки зрения, публиковать факты, проверенные через надежные источники. И это, по словам Юрия Сорокина, очень важно в сегодняшних реалиях.

«В этом плане, на мой взгляд, лидирующие позиции занимает Псковская Лента Новостей. Я ежедневно читаю публикации ПЛН, в том числе авторские материалы. Среди наиболее интересных тем - культура, политика, экономика, и, конечно, спорт. За свои 20 лет работы редакция ПЛН заслужила доверие тысяч читателей. И это самое главное, ведь если журналисту доверяют, значит, он свою работу делает не зря», - добавил парламентарий.

«Весь коллектив редакции поздравляю с юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья и новых творческих побед», - заключил Юрий Сорокин.