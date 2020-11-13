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Общество

Курсирование поезда Псков - Великие Луки продлено до 13 декабря

14.11.2020 18:06|ПсковКомментариев: 0

До 13 декабря продлено курсирование поезда Псков - Великие Луки. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания. Такое решение принято по договоренности с администрацией Псковской области в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.

Поезд № 6724/6723 будет ходить по пятницам, субботам, воскресеньям. Отправление из Пскова в 17:30. Прибытие Великие Луки в 22:45.

Поезд № 6721/6722 из Великих Лук будет отправляться в областной центр по пятницам, субботам, воскресеньям в 6:50. Прибытие в Псков в 11:52.

Жителей региона предупреждают, что в этот период поменяется расписание пригородных поездов на участках Дно - Новосокольники, Новосокольники - Великие Луки, Дно - Псков.

Подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Теги: #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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