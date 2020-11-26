Общество

Очаг коронавируса зафиксирован в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области.

«+1 очаг в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Коронавирусом заболели 11 сотрудников организации», - сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 137 выявили силами системы здравоохранения и 48 — коммерческими лабораториями.

«В столице уже продлили часть запретов до 15 января. Исходя из ситуации в регионе, тоже рассмотрим необходимость продления ограничений», - написал губернатор.

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Добавим, всего в Псковской области проведено 159086 исследований на COVID-19, в том числе за 1078 сутки. Подтверждено 11923 случаев коронавируса (185). Выздоровели 6408 человек (за сутки 113), скончались 72 (0).