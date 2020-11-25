Общество

Новый очаг коронавируса выявлен в псковском отделении Центробанка

В Псковской области выявлен новый очаг COVID-19 – в отделении Центробанка в Пскове. Об этом на своей Instagram-странице сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что диагноз «коронавирус» подтвердился у 17 сотрудников регионального отделения ЦБ.

При этом Михаил Ведерников заявил, что очаг в отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы удалось ликвидировать.

Смотрите также Стал известен источник заражения COVID-19 в отделении хирургии Псковской областной больницы

Напомним, источником занесенной инфекции в отделении общей хирургии стал пациент, который поступил на плановое обследование еще в октябре. Первоначальный тест на COVID-19 у него был отрицательный, однако вскоре у пациента развилась пневмония, повторный анализ показал положительный результат.