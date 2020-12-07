Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое городское кафе
Квартирный вопрос
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
спастись от огня
Телефон прямого эфира 56-73-72
75 лет спустя Год памяти и славы
Назад в прошлое
бизнес с душком
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса 09.12.2020 13:100 Главную новогоднюю ель Пскова обещают включить к концу недели 09.12.2020 13:090 Магазин сети «Бизон» открылся на Рижском проспекте 09.12.2020 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным 09.12.2020 12:360 Миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар» 09.12.2020 12:272 Антон Минаков призвал сохранить затраты на здравоохранение
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании предложил увеличить сумму на приобретение жилья медикам

09.12.2020 12:04|ПсковКомментариев: 1

Руководитель фракции ЛПДР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков предложил увеличить объем средств, выделяемых на приобретение жилья для сотрудников системы здравоохранения. Его обращение рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Часто общаюсь с населением, 60% обращений связаны с системой здравоохранения, - начал Антон Минаков. - В области не хватает терапевтов, хирургов, кардиологов, сейчас - вирусологов. Чтобы остановить отток кадров, необходимо выделение жилья для молодых специалистов. На следующий год на эти цели запланировано 34 млн рублей - на эти деньги 20 квартир не купишь».

По его мнению, 100 млн рублей - это та отправная точка, с которой можно начать повышать сумму на указанную в обращении цель. «Считаю, что увеличение затрат на покупку жилья медикам поможет в перспективе решить кадровую проблему в сфере здравоохранения», - подчеркнул он.

«Верно отмечено, что предоставление жилья намного увеличивает шансы, что врач к нам приедет», - ответил заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов. Но, по его словам, не все купленные квартиры используются врачами. Перечисляя меры по решению кадровой проблемы, Денис Иванов напомнил также о денежной компенсации врачам и фельдшерам найма жилья.

Вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов обратил внимание присутствующих на то, что необходимо контролировать, чтобы закрепление медицинских кадров происходило именно в районах.

Администрации области в ходе согласительной комиссии предложили предусмотреть в бюджете на следующий год обозначенную Антоном Минаковым сумму в размере 100 млн рублей на приобретение жилья медикам.

Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова ответила, что пока таких источников финансирования нет. В ходе обсуждения депутаты предложили отложить рассмотрение этого вопроса и обсудить его уже с участием первого вице-губернатор Веры Емельяновой.

«Давайте дождемся Веры Васильевны, и еще раз обсудим этот вопрос», - поддержал Антон Минаков.

«Проинформируйте Веру Васильевну, чтобы она морально подготовилась к ответу на этот вопрос», - обратился заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов к Людмиле Павловой.

Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 316 человек
09.12.2020, 13:220 Ремонтом дороги и моста через реку Еглинку займутся в Гдовском районе 09.12.2020, 13:150 Святослав Колинко: Талабские острова чувствуют движение навстречу со стороны регоператора ТКО 09.12.2020, 13:150 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 09.12.2020, 13:100 Главную новогоднюю ель Пскова обещают включить к концу недели
09.12.2020, 13:090 Магазин сети «Бизон» открылся на Рижском проспекте 09.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным 09.12.2020, 12:560 Повторные показы фильма о буднях древнего монастыря состоятся в Печорах 09.12.2020, 12:480 Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелек Pay
09.12.2020, 12:410 Госдума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения 09.12.2020, 12:360 Миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар» 09.12.2020, 12:272 Антон Минаков призвал сохранить затраты на здравоохранение 09.12.2020, 12:230 Серию бесплатных мастер-классов проведут известные деятели культуры Псковской области
09.12.2020, 12:120 Председатель общественной организации инвалидов Пскова: Работаем, несмотря на проблемы 09.12.2020, 12:041 Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании предложил увеличить сумму на приобретение жилья медикам 09.12.2020, 11:490 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о бюджете и поддержке бизнеса 09.12.2020, 11:352 В Пскове началась установка главной новогодней ели
09.12.2020, 11:332 Гдович попался на краже виски и тушенки 09.12.2020, 11:246 В Псковской области уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника 09.12.2020, 11:220 Святослав Колинко ответит на вопросы о развитии сферы ЖКХ Псковского района в программе «Беседка» 09.12.2020, 11:190 Почти 30 тысяч жителей Псковской области привито от гриппа за неделю
09.12.2020, 11:123 Устанавливается виновник столкновения пассажирского автобуса и «Мерседеса» в Пскове 09.12.2020, 11:060 В Роспотребнадзоре рассказали о двух сценариях развития ситуации с COVID 09.12.2020, 10:580 «Тойота» и опора с дорожными знаками пострадали в ДТП на дамбе в Пскове. ФОТО 09.12.2020, 10:510 Наталья Тудакова предложила размещать в СМИ рекламу о профилактике хронических заболеваний
09.12.2020, 10:460 Псковские пограничники завели дело на белоруса-организатора незаконного въезда иностранцев в РФ 09.12.2020, 10:350 На подключение Куньи к газопроводу в 2021 году направят 7,5 млн рублей 09.12.2020, 10:340 Порховский предприниматель нарушил закон о вывозе мусора 09.12.2020, 10:280 Тотальный тест «Доступная среда» продлен до 13 декабря
09.12.2020, 10:220 «Супер фитнес» дарит скидки к Новому году 09.12.2020, 10:100 Профаттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы прошла в Пскове 09.12.2020, 10:050 Псковские теплосети ведут «раскопки» на улице Школьной 09.12.2020, 09:591 Бутылку водки и мясные консервы украла из магазина жительница Гдова
09.12.2020, 09:430 Рекордное число жителей Псковской области написало онлайн тест по истории войны 09.12.2020, 09:340 Жительница Пушкинских Гор расплачивалась в магазинах чужой картой 09.12.2020, 09:240 МЧС проверит систему оповещения в Псковской области 09.12.2020, 09:130 Пскович продал в Интернете несуществующие автозапчасти на 60 тысяч рублей
09.12.2020, 09:060 Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии 09.12.2020, 08:560 В России появится отдельный сегмент «зеленой продукции» 09.12.2020, 08:433 80% россиян не хотят работать 31 декабря 09.12.2020, 08:321 Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции
09.12.2020, 08:201 Стало известно меню для праздничного стола больного COVID-19 в Новый год 09.12.2020, 08:120 Названы два вероятных сценария пандемии в январе 09.12.2020, 08:000 Спрос на зимние курорты России может вырасти на 15% 09.12.2020, 07:450 Число соискателей на работу Дедом Морозом выросло в три раза
09.12.2020, 07:310 Мораторий на взыскание неустойки за просроченные платежи в сфере ЖКХ могут продлить на 2021 год 09.12.2020, 07:191 Пандемия снизила доходность пенсионных накоплений 09.12.2020, 07:080 Расходы россиян на новогодние елки снизились на 10% 09.12.2020, 06:573 271 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки
08.12.2020, 23:070 Дети выбежали в Пскове на неокрепший лед реки Великой 08.12.2020, 22:396 Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана 08.12.2020, 22:243 Юлия Пересильд о работе с Дмитрием Месхиевым: Я года четыре потом в себя приходила 08.12.2020, 21:540 Юные псковские моделисты заняли призовые места в международном конкурсе
08.12.2020, 21:470 Интерактив: Черным-черно у школы №23 в Пскове 08.12.2020, 21:300 Путин подписал закон о федеральном бюджете 08.12.2020, 21:131 Жительница Печор успешно прошла кастинг «Битвы шефов» 08.12.2020, 20:592 Дистанционные мошенники украли свыше 1,2 млн рублей у трех доверчивых псковичей
08.12.2020, 20:461 Выставка предметов гимназии XIX века открылась в Пскове 08.12.2020, 20:381 Появились первые версии происхождения неизвестного массового заболевания в Индии 08.12.2020, 20:267 Псковский врач: Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью 08.12.2020, 20:142 Путин подписал закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР
08.12.2020, 20:005 Фотофакт: Пруд в Мирожском дендропарке превратился в лебединое озеро 08.12.2020, 19:480 Роспотребнадзор: Прививку от гриппа в России сделал каждый второй 08.12.2020, 19:341 Госархив Псковской области показал свой самый древний документ. ВИДЕО 08.12.2020, 19:224 Юрий Сорокин обеспечил безвозмездную поставку питьевой воды в инфекционную больницу
08.12.2020, 19:140 Псковичей приглашают принять участие в патриотическом онлайн-квизе 08.12.2020, 18:591 Фотофакт: В Пскове из-за ДТП заблокирован въезд на круг на улице Поземского 08.12.2020, 18:571 Опубликовано видео изъятия контрабандных сигарет на железнодорожной станции Себеж 08.12.2020, 18:481 Умер последний министр обороны СССР
08.12.2020, 18:451 Лишь у 8 из 26 муниципалитетов Псковской области есть утвержденные официальные символы 08.12.2020, 18:388 Псковская область сохраняет антилидерство в СЗФО по количеству выздоровевших от коронавируса 08.12.2020, 18:300 Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг 08.12.2020, 18:240 Молодежный центр провел онлайн-интенсив для волонтеров Пскова
08.12.2020, 18:150 В Северо-Западном округе Росгвардии стартовала акция «Герои нашего времени» 08.12.2020, 18:078 Игорь Иванов об итогах работы облсовпрофа в 2020 году 08.12.2020, 18:050 Морозной и бесснежной будет среда в Псковской области 08.12.2020, 17:480 Назначено наказание трактористу, насадившему на вилы двух женщин
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.