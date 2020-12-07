Общество

Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании предложил увеличить сумму на приобретение жилья медикам

Руководитель фракции ЛПДР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков предложил увеличить объем средств, выделяемых на приобретение жилья для сотрудников системы здравоохранения. Его обращение рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Часто общаюсь с населением, 60% обращений связаны с системой здравоохранения, - начал Антон Минаков. - В области не хватает терапевтов, хирургов, кардиологов, сейчас - вирусологов. Чтобы остановить отток кадров, необходимо выделение жилья для молодых специалистов. На следующий год на эти цели запланировано 34 млн рублей - на эти деньги 20 квартир не купишь».

По его мнению, 100 млн рублей - это та отправная точка, с которой можно начать повышать сумму на указанную в обращении цель. «Считаю, что увеличение затрат на покупку жилья медикам поможет в перспективе решить кадровую проблему в сфере здравоохранения», - подчеркнул он.

«Верно отмечено, что предоставление жилья намного увеличивает шансы, что врач к нам приедет», - ответил заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов. Но, по его словам, не все купленные квартиры используются врачами. Перечисляя меры по решению кадровой проблемы, Денис Иванов напомнил также о денежной компенсации врачам и фельдшерам найма жилья.

Вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов обратил внимание присутствующих на то, что необходимо контролировать, чтобы закрепление медицинских кадров происходило именно в районах.

Администрации области в ходе согласительной комиссии предложили предусмотреть в бюджете на следующий год обозначенную Антоном Минаковым сумму в размере 100 млн рублей на приобретение жилья медикам.

Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова ответила, что пока таких источников финансирования нет. В ходе обсуждения депутаты предложили отложить рассмотрение этого вопроса и обсудить его уже с участием первого вице-губернатор Веры Емельяновой.

«Давайте дождемся Веры Васильевны, и еще раз обсудим этот вопрос», - поддержал Антон Минаков.

«Проинформируйте Веру Васильевну, чтобы она морально подготовилась к ответу на этот вопрос», - обратился заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов к Людмиле Павловой.