Общество

Стало известно, кто в Псковской области продолжает ходить на работу с простудой

Служба исследований hh.ru выяснила, работники каких профессии продолжают ходить на работу даже при явных признаках ОРВИ, заставляют ли их работодатели брать больничные, а также готовы ли люди поставить прививку от коронавируса при появившейся возможности. Опрос проводился в конце ноября почти среди 4000 соискателей, в том числе из Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, исследования показали, что каждый пятый опрошенный житель региона готов или скорее согласился бы поставить вакцину, чтобы безопасно ходить на работу. Более положительно на вакцинацию смотрят мужчины и соискатели старше 45 лет.

Больше трети опрошенных жителей СЗФО, в том числе из Псковской области, однозначно сомневаются в эффективности прививки против коронавируса до окончания ее испытаний и подтверждения эффективности. Только 10% считают, что ее безопасно ставить до конца экспериментов.

Голоса между выбором отечественного и иностранного препарата разделились почти поровну – 21% и 24% соответственно. Российскую вакцину от коронавируса готовы поставить в следующем году, при условии, что она к тому моменту уже пройдет все испытания и ее эффективность подтвердится, 42% работников из сферы безопасности, больше трети представителей рабочих профессий и такой же процент из сферы добычи сырья, чуть меньше специалистов по закупкам и транспортников (30% и 28% соответственно).

Более половины опрошенных отметили, что работодатель не проводит тестирование на COVID-19, остальные ответили, что проверка есть выборочная или для всех сотрудников. Чаще всего тестированные всего штата происходит в медицине и фармацевтике, строительной и транспортной сферах. Меньше всего в ИТ-сфере, продажах, маркетинге – то есть тех направлениях, в которых распространен формат удаленной работы. Среди респондентов, кто отметил, что тестирование проводится, 87% признались, что его оплачивает компания.

Результаты также показали, что только каждый второй из работающих соискателей, прошедших опрос, продолжает ходить на работу и не берет больничный, если заболевает простудой, но при этом не температурит.

Выше всего доля тех, кто продолжает ходить на работу заболевшим в сферах административного персонала (64%) и строительстве (64%), на третьем месте (62%) – работники бухгалтерии и финансисты, замыкают топ – медицинские работники (61%). При этом медицинский персонал чаще берет больничный и сидит дома (24%) по сравнению с представителями остальных профессий. Для полноты картины также важно понимать, что каждый пятый среди опрошенных признал, что его работодатель обязывает оформлять больничный в случае простуды.

Каждый четвертый респондент отметил, что коллеги регулярно ходят на работу простуженными, каждый третий делает это время от времени. Чаще всего с простуженными коллегами на работе сталкиваются представители бухгалтерии, управления персоналом, медицины и фармацевтики, маркетинга и PR. Нередки и случаи заражения от коллег на рабочих местах. Такой негативный опыт был у каждого третьего респондента.