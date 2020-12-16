Общество

Санитарную обработку помещений администрации Псковской области провели сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС провели санитарную обработку помещений администрации Псковской области, железнодорожного вокзала, отделения №1 Центра ГИМС, помещений регионального ГУ МЧС России и пожарно-спасательных подразделений города 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ведомства.

16 декабря специалисты провели обработку железнодорожного вокзала в Великих Луках, отделения №2 Центра ГИМС и помещений пожарно-спасательных подразделений.

Для дезинфекции сотрудники чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс обработки. Специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды, обработали не только помещения, но и технику.

«В подразделениях МЧС по Псковской области реализуются меры по предупреждению распространения инфекции, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед началом рабочих суток у каждого сотрудника измеряется температура, проводится контроль состояния здоровья», - добавили в пресс-службе.