Общественные территории начали благоустраивать в псковских Писковичах и Родине

В Псковском муниципальном округе началось благоустройство общественных территорий, выбранных жителями в ходе всероссийского голосования в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

Фотографии: Наталья Федорова в Мах

Одним из победителей в минувшем сезоне стала общественная территория в деревне Писковичи у Тепличного проезда. В рамках проекта здесь планируется устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка скамеек и урн, а также обустройство парковочной зоны. На площадке подрядчик проводит земляные работы. 

На общественной территории в деревне Родина (улица Набережная) подрядчик также приступил к работам. В рамках благоустройства планируется создание зоны отдыха со скамейками и урнами и организация пешеходной дорожки. Главная цель – благоустроить спуск к реке Великой. 

 
«Уже завра стартует голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2027 год! С 21 апреля по 12 июня жители округа смогут отдать свой голос за ту территорию, которая должна быть благоустроена в первую очередь. Следите за информацией!» - призвала Наталья Федорова.
Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

