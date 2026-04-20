Общественные территории начали благоустраивать в псковских Писковичах и Родине

В Псковском муниципальном округе началось благоустройство общественных территорий, выбранных жителями в ходе всероссийского голосования в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

Одним из победителей в минувшем сезоне стала общественная территория в деревне Писковичи у Тепличного проезда. В рамках проекта здесь планируется устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка скамеек и урн, а также обустройство парковочной зоны. На площадке подрядчик проводит земляные работы.

На общественной территории в деревне Родина (улица Набережная) подрядчик также приступил к работам. В рамках благоустройства планируется создание зоны отдыха со скамейками и урнами и организация пешеходной дорожки. Главная цель – благоустроить спуск к реке Великой.