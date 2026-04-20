 
Общество

Росгосстрах поддержал создание фильма «Семь верст до рассвета» 

Компания Росгосстрах выступила одним из спонсоров кинофильма «Семь верст до рассвета», который выйдет на широкие экраны 30 апреля, в преддверии очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Новая картина режиссера Александра Андреева основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге пожилого крестьянина из Псковской области Матвея Кузьмина, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. 

Зимой 1942 года немецкие разведчики взяли жившего на отшибе нелюдимого охотника Кузьмина проводником, чтобы незаметно пройти в тыл подразделениям Красной Армии. Но тот успел послать своего внука предупредить красноармейцев, а немцев повел «по-сусанински» — в обход и ночную метель по бездорожью. Вывел в итоге под пулеметный огонь. 

Первым о героическом самопожертвовании псковского крестьянина написал Борис Полевой — его рассказ «Последний день Матвея Кузьмина» был опубликован еще 24 февраля 1942 года. В канун 81-й годовщины Победы выходит и первая экранизация этой истории. Главного героя сыграл Федор Добронравов, который был утвержден на роль без проб. Также в картине снимались Наталья Суркова, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Тимофей Кочнев, Артём Быстров, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко и другие известные актеры. 

«Этот фильм — наш вклад в память поколений. Своеобразный документ в память о подвиге отдельного человека и всего русского народа. Этот подвиг не имеет срока давности», — отметила генеральный продюсер картины Али Узденов.
«Росгосстраху в этом году исполняется уже 105 лет, и для нас историческая память — это корпоративная ценность, фундамент нашей идентичности. Судьба Госстраха/Росгосстраха неотделима от судьбы страны, и каждый год 9 мая мы вспоминаем наших коллег, которые защищали Родину — в том числе и ценой своей жизни. Предложение поддержать создание такой картины, как «Семь верст до рассвета», для нас имеет особое значение — ведь и среди воевавших госстраховцев тоже были мужественные люди, удостоенные золотой звезды Героя Советского Союза. Поддерживая кино о Великой Отечественной войне, о подвиге простых людей, мы инвестируем не в прошлое, а в вечные ценности, которые формируют нас как общество и создают нравственные ориентиры для движения в будущее», — резюмировал генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев. 
