Росгосстрах поддержал создание фильма «Семь верст до рассвета» 

Компания Росгосстрах выступила одним из спонсоров кинофильма «Семь верст до рассвета», который выйдет на широкие экраны 30 апреля, в преддверии очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Новая картина режиссера Александра Андреева основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге пожилого крестьянина из Псковской области Матвея Кузьмина, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.

Зимой 1942 года немецкие разведчики взяли жившего на отшибе нелюдимого охотника Кузьмина проводником, чтобы незаметно пройти в тыл подразделениям Красной Армии. Но тот успел послать своего внука предупредить красноармейцев, а немцев повел «по-сусанински» — в обход и ночную метель по бездорожью. Вывел в итоге под пулеметный огонь.

Первым о героическом самопожертвовании псковского крестьянина написал Борис Полевой — его рассказ «Последний день Матвея Кузьмина» был опубликован еще 24 февраля 1942 года. В канун 81-й годовщины Победы выходит и первая экранизация этой истории. Главного героя сыграл Федор Добронравов, который был утвержден на роль без проб. Также в картине снимались Наталья Суркова, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Тимофей Кочнев, Артём Быстров, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко и другие известные актеры.

«Этот фильм — наш вклад в память поколений. Своеобразный документ в память о подвиге отдельного человека и всего русского народа. Этот подвиг не имеет срока давности», — отметила генеральный продюсер картины Али Узденов.