Александр Сорокин о подготовке к ГИА в Псковской области

Как регион готовится к государственной итоговой аттестации, зачем нужны профильные классы и куда идут псковские выпускники после основной школы, рассказал Псковской Ленте Новостей министр образования Псковской области Александр Сорокин. Также он ответил на вопросы о растущем интересе школьников к предметам естественно-научного цикла и выборе профиля в 10–11 классах.

- Александр Александрович, как идет подготовка к государственной итоговой аттестации на территории региона?

- Подготовка идет в плановом режиме. Здесь надо выделить несколько аспектов подготовки. Понятно, что главное для ребят — это подготовка по предметам, знания, которые они должны продемонстрировать. Причем очень важно не просто знания продемонстрировать, а еще и уметь формулировать ответ именно так, как требуется в задании.

Зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, что, вроде бы, знает, а отвечает немножко неправильно, потому что неправильно прочитал. Это так называемая «функциональная грамотность» — увидеть в задании и ответить именно так, как потребовали.

- К тестам тоже надо привыкнуть...

- Насчет тестов хотел бы тоже прокомментировать. Бытует мнение о том, что ЕГЭ — это «угадайка» и так далее. «Угадайка» ушла уже в прошлое. Действительно, если мы посмотрим экзамены, которые были 20 лет назад или 15 лет назад, и сегодня — это небо и земля. Во многих предметах часть «А» уже убрана (это то, где была тестовая часть). А если она и сохранилась, то там задания не просто на то, что надо ответить правильно, например, в каком году произошла эта битва. Теперь нужно какие-то умения показать: логические, провести сравнение. Это я как учитель истории говорю, на своем предмете проще объяснить, но тем не менее и по другим предметам точно так же. То есть здесь просто одним знанием уже не отделаться. ЕГЭ, безусловно, совершенствуется. ЕГЭ и ОГЭ — мы говорим и про 9 классы, и про 11 классы. Это совсем другой уровень экзаменов, контрольно-измерительных материалов.

Возвращаясь к вопросу о подготовке, ребята готовятся с предметной точки зрения, а одновременно готовятся и организаторы, это очень важно. От того, как будет организован процесс в каждом конкретном пункте проведения экзаменов, во многом зависит успешность их проведения. У организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории разный функционал, но они должны четко понимать, что и когда они должны делать. Есть технические специалисты, которые отвечают за технику. Их работа также крайне важна. Например, происходит печать и сканирование материалов. Соответственно, техника должна хорошо работать. Есть еще такие предметы, как устная часть иностранного языка. Она вообще на компьютер наговаривается. Нужно, чтобы там запись была. У нас есть компьютерное ЕГЭ по информатике, тоже все должно работать. Люди должны очень четко понимать, что, как и когда они делают, поэтому происходит обучение и инструктажи для организаторов экзамена.

Помимо этого, происходит разъяснительная работа с ребятами и с родителями. Я тоже считаю, что это очень важный аспект подготовки к экзаменам. Необходимо рассказать о порядке проведения экзамена, о том, почему важно его соблюдать, о том, какие последствия за несоблюдение порядка, почему все так строго. Один из моментов, почему ругают ЕГЭ, — это вопросы: «Почему все так жестко, строго? Зачем досмотры, контроль за шагом влево, шагом вправо?». Понятно, что это нервирует. Совершенно верно. Но нервирует-то кого? Если посмотреть на саму процедуру проведения экзамена, кого-то это выбивает из реального поведения, а кого-то, наоборот: ему никто не мешает, не создает никаких помех. Он может спокойно сосредоточиться, сконцентрироваться на задачах, которые ему поставлены. Поэтому и задача заключается в том, чтобы каждый ребенок мог прийти и продемонстрировать все свои возможности. Чтобы его никто не отвлекал, все эти внешние факторы. Недопустимы мобильные телефоны на экзамене, нельзя проносить в пункт проведения экзамена средства связи. Вопрос не о пользовании, в порядке это четко прописано. К сожалению, есть такие случаи и по стране, и в прошлом году в нашем регионе тоже есть удаление за пронесенные телефоны в 9 классе. Важно понимать, что последствия такого действия достаточно серьезные: нельзя в этом году пересдавать, только через год за нарушение порядка удаленный ребенок может снова прийти на экзамен.

Еще одним элементом подготовки является апробация. Сначала проводили федеральную отработку без участия учеников, а сейчас прошла уже с участием выпускников, как по ЕГЭ, так и по ОГЭ. 14 мая еще будет по ЕГЭ апробация по разным предметам, в частности - устная часть иностранного языка, потому что очень важно посмотреть аппаратуру. Здесь ребята, во-первых, почти в «боевых» условиях проверяют, как это происходит в реальности. Они чувствуют на себе этот порядок. А во-вторых, обкатывается техника, что крайне важно, чтобы выявить, не дай Бог, проблемы. Если какой-то компьютер сбит, то его лучше заменить уже сейчас, чтобы не рисковать на самом экзамене.

- А какие экзамены у ребят более предпочтительные?

- Что касается предпочтений, то у нас есть тенденция последние 2–3 года к увеличению выбора предметов естественно-научной направленности. Если говорить про 11 класс, это математика, профильная биология, химия, информатика. Ровно также биология, химия, информатика — в 9 классах. В этом году, например, на 3% произошло увеличение. Мы видим повышение интереса к этой направленности.

Но если по самим предметам говорить, то обществознание в 11 классе лидирует традиционно. Кстати, в 9-м классе оно на втором месте после географии, но в этом году впервые мы видим падение интереса к обществознанию на 7%. Также популярными остаются информатика, физика, биология. Что касается языков, то китайского в этом году нет, но два человека выбрали французский язык. Немецкий язык выбрали шесть человек. Этот язык у нас актуальный сейчас, потому что закончился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. И все мы видели и радовались тому, что два представителя Псковской области стали призерами и победителями.

- Следующий вопрос касается профильных классов. Зачем это делается? Кто определяет, какие будут профили? Учитывается ли мнение родителей?

- Необходимость организации профильного обучения у нас закреплена федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Причем там конкретно прописано, какие виды профилей могут быть реализованы. Есть варианты учебных планов по каждому из этих профилей. Школа вольна выбирать этот профиль. В чем логика? В чем смысл? Смысл заключается в том, что сегодня 10–11 класс рассматривается не как еще 2 года времяпрепровождения, дескать, до 9 класса я так и не решил, чем я буду заниматься. Ну, еще два года подумаем. Сегодня все-таки мы говорим о том, что поступление и определение вообще дальнейшей траектории образования должно быть осознанным. И осознание это должно происходить не в последнюю четверть 11-го класса. 10–11 класс — это не время для самоопределения в плане профессии, это время для подготовки к тем самым экзаменам по тем предметам углубленного профиля, которые надо сдать, чтобы поступить.

После 11 класса нам не надо просто сдать экзамены — это математику, русский надо сдать, чтобы получить аттестат. А ведь остальные предметы мы выбираем для того, чтобы поступить, а следовательно, надо сдать на как можно большее количество баллов. Вообще мы всегда советуем ребятам посмотреть планки экзаменов прошлого года, чтобы увидеть, на что нужно ориентироваться, и в тренировочных своих мероприятиях видеть, насколько ты знаешь и что еще нужно дотянуть. Как можно лучше сдать экзамены и, соответственно, как можно раньше начать подготовку по этим предметам. Соответственно, когда ты приходишь в 10 класс, ты понимаешь, что если будешь сдавать биологию и химию после 11 класса, то логично, что уже с десятого класса ты выбираешь естественно-научный профиль, где биологии, химии больше часов, нежели остальных предметов, углубленный уровень, который позволяет углубленно готовиться к экзаменам. Такова логика сегодня: подготовиться к ЕГЭ в 11 классе невозможно. Подготовка начинается в 10 классе.

- Скажите, пожалуйста, а что делать тем ребятам, которые осознанно шли к определенному выбору профессии, но профиль, выбранный образовательным учреждением, им не подходит?

- Это как раз продолжение разговора о том, кто определяет профиль и как он определяется. Он определяется, конечно же, с учетом мнения родителей и учащихся. И с учетом возможностей, которые есть в образовательной организации. Но если нет учителя, который способен подготовить, условно, по химии, например, то зачем открывать химический профиль? Как дети будут изучать на профильном уровне, если нет специалиста?

Мне кажется, здесь есть небольшое заблуждение, что детям приходится переходить в другую школу. Тут вот какой момент: когда в 9 классе ребенок получает аттестат, он закончил школу, его отношения с этой школой закончились. Поступление в 10 класс - оно и называется поступлением. Точно так же, как после 11-го он поступает в вуз. Никто не говорит о шаговой доступности вуза. Точно также сегодня мы должны понимать: вопрос удобства или все-таки качественного образования? Это выбор целенаправленный, серьезный, осознанный.

- Те, кто не решаются в связи с этим продолжать 10–11 класс, пойдут в СПО. Готовы ли наши СПО к этому?

- Готовы, безусловно. Про профили еще скажу. У нас же есть универсальный профиль. То есть он как раз может быть для тех, кто еще пока все-таки не определился, кто не готов изучать что-то на углубленном уровне. Универсальный профиль, скажем так. Что касается СПО, они не просто готовы их принимать. Сейчас СПО во всей стране, и в этой области в том числе, переживает подъем, которого не было. Популярность системы профессионального образования, правда, зашкаливает: порядка 60% выпускников 9 классов в прошлом году у нас ушло в систему профессионального образования, на некоторые специальности был большой, высокий конкурс.

И мнение о том, что уходят те, кто не может учиться в 10 классе, — это стереотип, который не описывает современную систему профессионального образования.

Беседовала Александра Мошина