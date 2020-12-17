Общество

В Псковской области сняли с учета два очага COVID-19

В Псковской области сняли с учета два очага COVID-19. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Сняты с учета очаги в администрации Опочецкого района и интернате в Болгатово», - написал он. Зафиксированы очаги в Первомайском психоневрологическом интернате, Новоржевском филиале «Псковавтодора» и в детском саде «Светлячок» в Новоржеве. Необходимый комплекс мероприятий проведен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в псковском регионе зарегистрировано 394 новых случая коронавируса. За сутки проведено 1584 исследования, выздоровели 289 человек. Летальных исходов за сутки не отмечено.