Офтальмолог раскрыла, помогают ли черника и морковь зрению

Черника и морковь действительно полезны для глаз, но для качественной пользы эти продукты нужно употреблять ежедневно в большом количестве, поэтому людям с нарушением зрения зачастую требуется медикаментозное сопровождение, рассказала офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.

«Есть множество продуктов, способствующих улучшению зрения. Да, употребление черники и моркови полезно для глаз. Но, к сожалению, для качественной пользы от этих продуктов, их необходимо употреблять в большом количестве ежедневно, и речь далеко не об одной моркови в день. Особенно это актуально для людей, уже имеющих нарушение зрения», — отметила Садуева.

В таких случаях зачастую требуется медикаментозное сопровождение с помощью витаминов и БАДов, добавила она.

По словам специалиста, помимо моркови и черники очень полезны для состояния сетчатки глаз продукты с большим количеством лютена, например – тыква, шпинат, зеленый горошек, кукуруза, пишут РИА Новости.

