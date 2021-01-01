Общество

Социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объеме

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, сообщает официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

«Псковские энергетики пробираются к линиям электропередачи, пострадавшим от ледяного дождя и сильного снегопада. Через сугробы и поваленные деревья можно проехать только на вездеходе Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Для ликвидации последствий аномальных осадков мобилизованы все силы и средства», - рассказали в компании.

Сообщить о нарушении электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.