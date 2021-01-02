Общество

Без электричества остаются несколько сотен домов в трех районах Псковской области

После ликвидации системных отключений из-за двух циклонов и ледяного дождя, последовательно накрывших Псковскую область, продолжается работа по подключению домовладений. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в настоящий момент без электричества еще остаются несколько сотен домов в Себежском, Опочецком и Псковском районах.

«Мы в круглосуточном режиме взаимодействуем с энергетиками, главами поселений и районов, МЧС и экстренными службами. Россети сообщают, что до полного завершения отработки индивидуальных заявок сохраняется режим повышенной готовности, бригады (более 700 чел) и техника (более 200 ед) будут продолжать круглосуточно заниматься устранением аварий», - написал губернатор.

«Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро закрыть все оставшиеся вопросы. Чтобы им помочь, напоминаю: если вас затронуло отключение, оставляйте заявку по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф», - добавил глава региона.

Также можно писать ему в директ в инстаграм. Нужно указать название района, населённого пункта, ФИО и номер телефона контактного лица.