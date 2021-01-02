Общество

Все населенные пункты Пыталовского района подключены к электроэнергии

По состоянию на вечер среды, 6 января, все населенные пункты Пыталовского района подключены к электроэнергии. Об этом сообщает глава муниципального образования Вера Кондратьева в своем инстаграм-аккаунте.

«Благодарю за круглосуточную работу операторов ЕДДС, бригады из Брянска, Новгорода, Пскова, Ленэнерго, Островского, Бежаницкого, Опочецкого, Печорского, Пыталовского районов», - написала Вера Кондратьева.

По ее словам, «повреждения были серьезными и сложными».

«На восстановление опор и сетей только в одном населенном пункте требовалось более суток. А хуторная система расселения растягивала по времени сроки подключения. Спасибо главам поселений за обратную связь, а жителям района – за терпение и понимание», - заключила глава муниципалитета.