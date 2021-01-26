ЖКХ

Более 12 тысяч деревьев убрали с пролетов ЛЭП в Псковской области в начале года

Более 12 тысяч деревьев, упавших из-за неблагоприятных погодных условий, убрали с пролетов линий электропередачи (общая протяженность - 172 км) в Псковской области в начале года. Об этом сообщил представитель электросетевой компании в ходе парламентского часа на 54-й сессии областного Собрания 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, снег и лед из-за своего веса повалили 178 опор ЛЭП, специалисты устранили более 1000 обрывов электропроводов, рассказал он.

Представитель компании напомнил, что с 24 декабря по 10 января в результате непогоды был введен режим повышенной готовности. Особый режим сохранялся со 2 января по 6 января. При этом 355 сотрудников компании находились на больничном в конце года.

Также депутатам сообщили, что финансирование многолетней целевой программы по модернизации объектов электросетевого хозяйства в регионе, которую начали разрабатывать в марте 2020 года, невозможно за счет тарифных решений.

«Программа из областного бюджета не может финансироваться, - отметил вице-губернатор Василий Осипов. - Губернатор обратился к министру с просьбой поддержать программу и определить источники финансирования». Планируется, что источниками ее реализации станут средства электросетевой компании и федерального бюджета. «Какую-то часть изыщем в областном бюджете», - уточнил Василий Осипов.

«Прошедшие зимы расслабили нас, - высказал мнение вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов. - Оказались совершенно не готовы сети». По его словам, было допущено «благодушие» при подготовке электросетей к зиме.

Василий Осипов пояснил, что никакого благодушия в подготовке электросетей к зимнему сезону не допустили.