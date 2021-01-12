В Пскове открыта вакансия зампредседателя городского суда

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантных должностей.
Как сообщается на сайте коллегии, вакантны следующие должности:
- заместителя председателя Псковского городского суда;
- федерального судьи Великолукского городского суда;
- федерального судьи Псковского городского суда;
- мирового судьи судебного участка №8 в границах административно-территориального образования «Локнянский район».
Документы и заявления от претендентов принимаются с 15 января по 15 февраля в управлении Судебного департамента в Псковской области. Справки можно получить по телефону: 54-12-40, 57-10-07.