Общество

184 случая заражения коронавирусом за сутки выявлено в Псковской области

184 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 26 941 человека, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

При этом в области зафиксировано 190 выздоровевших после коронавируса. С начала пандемии – 14 498. Умерло - 108.

Всего в регионе провели 230 499 исследований на COVID-19, за сутки – 1634.

«Учитывая высокие темпы тестирования, показатели внушают осторожный оптимизм. Но, не расслабляемся. Важно увидеть, как скажутся на статистике новогодние праздники и первая рабочая неделя», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также уточнил, что в Псковской области не выявлено новых очагов распространения коронавируса, однако в активных добавилось три новых заражения: в Спасо-Елеазаровском (+1) и Святогорском монастырях (+2).