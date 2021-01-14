Общество

Губернатор допускает всплеск заболевания коронавирусом в Псковской области

Новогодние праздники могут принести всплеск заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с медицинскими работниками 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Динамика распространения коронавируса пошла на спад, - заметил он. - Есть определенные опасения, что новогодние праздники могут принести всплеск заболевания. Расслабляться рано. Статистика по уровню заболевания достаточно высокая».

Губернатор призвал медиков уделять внимание своевременному оказанию помощи жителям региона.

Также он поблагодарил медицинское сообщество за работу на новогодних выходных. «Новогодние праздники - всегда напряженный период для здравоохранения», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, он сообщил, что на праздниках поступали жалобы на очереди в поликлиниках, невозможность вызвать врача на дом, проблемы с получением больничных, а также на очень длительное ожидание результатов тестов на коронавирус.