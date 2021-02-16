Общество

Михаил Мишустин оценил ход строительства социального городка в Борисовичах

Сегодня, 18 февраля, председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил строящийся социальный городок на окраине Пскова - в деревне Борисовичи, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.





Премьер-министра сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтруда Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов. Делегацию встретили полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Объект, представляющий собой альтернативную модель учреждений социального обслуживания повышенной и комфортности, возводят в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» с 2013 года. Его презентовала присутствующим председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. «Стремимся, чтобы людям было здесь уютно и комфортно», - подчеркнула она.





«Посмотрели сам проект, что построено - красота! Сейчас попробуем сделать так, чтобы все планы совершились», - прокомментировал Михаил Мишустин.



Он указал на долгий срок строительства объекта. «В набат надо было сильнее бить. Недопустимо так долго этим заниматься. Нужно все это дело ускорять, средства есть», - подчеркнул Мишустин.



Глава правительства выразил надежду, что это будет территория активного долголетия и активного проживания.



Напомним, в настоящее время заключен контракт на завершение строительства объекта. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, прокладке внутренних инженерных сетей. Строительство объекта завершат в 2022 году.

Стоимость строительства соцгородка оценивается в 600 млн рублей. За предыдущие годы было выполнено работ на 200 млн рублей за счет областного бюджета и средств Пенсионного фонда, однако впоследствии строительство остановилось по причине отсутствия финансирования. Для продолжения строительства в 2020 году правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Социальный городок включает в себя 6 жилых корпусов, в том числе предусмотрены корпуса для проживания маломобильных групп населения. Эти здания будут обеспечены лифтами, там создут безбарьерную среду.В целом, соцгородок предполагает проживание пожилых людей и инвалидов. Стационарный блок рассчитан на 117 коек. Помимо жилых корпусов в соцгородке предполагается размещение пункта проката технических средств реабилитации, реабилитационного центра, также будут доступны услуги интернет-кафе, столовой, аптечного пункта. На базе административно-бытового корпуса будет работать прачечная.