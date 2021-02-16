Общество

Мишустин поручил псковичам проверить эффективность использования транспорта для доставки в медучреждения

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Псковскую область 18 февраля опроверг слухи о закрытии программы по предоставлению автотранспорта для перевозки пенсионеров из отдаленных мест в медучреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации региона.

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Михаил Мишустин заверил, что программа по социальному транспорту будет не только реализовываться дальше, но и масштабироваться. В настоящее время в стране есть 1,5 тысячи автомобилей, чтобы оказывать транспортные услуги для пожилых, а в регионе — 29. Он поручил губернатору Михаилу Ведерникову и руководству Минтруда России проанализировать, насколько эффективно эта техника используется.