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Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Псков. Главное

В четверг, 18 февраля, в Псковской области побывал председатель правительства России Михаил Мишутин. Это был его первый официальный визит в наш регион. Главу кабмина сопровождали министр труда и социальной защиты Антон Котяков, руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов. Члены правительства посетили ряд социальных и промышленных объектов.

Ежегодно до 2024 года Псковская область будет получать 1 млрд рублей, об этом было объявлено в ходе визита. По мнению Михаила Мишустина, эти средства, прежде всего, должны направляться на первоочередные проекты, в том числе на развитие промышленного кластера.

Премьер-министр дал высокую оценку строящемуся комплексу «Социальный городок» в Борисовичах. При посещении объекта он побеседовал с пенсионерами и представителями общественных организаций. Михаил Мишустин попросил губернатора Михаила Ведерникова взять под личный контроль строительство комплекса и завершить его не в декабре 2022 года, а раньше.

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Точкой роста и возможностью усиления экономики всей Псковской области Михаил Мишустин назвал особую экономическую зону «Моглино». Он побывал на площадке строительства завода «Титан-Полимер», осмотрел прилегающую территорию и оценил техническую готовность административного корпуса, производственного здания, инженерной инфраструктуры. После этого глава кабмина ознакомился с работой завода лакокрасочной продукции «Нор-Маали», а затем встретился с резидентами ОЭЗ и обсудил меры поддержки предпринимательства.

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Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области, на которой были рассмотрены наиболее актуальные для развития региона вопросы. Михаил Ведерников поблагодарил премьер-министра за внимание, которое оказывается региону. «Главная мера поддержки - это нацпроекты. В 2020 году региону было выделено 5,6 млрд рублей. В этом году планируется 3,9 млрд рублей. Отдельные слова благодарности - правительству за беспрецедентную помощь и поддержку, которая была оказана в рамках борьбы с коронавирусом», - сказал Михаил Ведерников.

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Правительство поможет Псковской области с развитием связи на селе. Об установлении в удаленных населенных пунктах устойчивой связи зашла речь во время встречи с представителями общественных объединений на стройплощадке социального городка. «Когда мы вернемся в Москву, дадим поручения абсолютно точно Министерству цифрового развития, чтобы с вашим районом разобрались и посмотрели, что для Псковской области можно сделать в развитие этой программы, - сказал Михаил Мишустин. - Непростая история, потому что все это затратно. Но я думаю, что все, что сможем, сделаем. Программа эта работает до 2030 года. Я очень надеюсь, что мы основные вопросы по стране решим, в том числе в малых населенных пунктах».