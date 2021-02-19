Общество

НИФИ Минфина привлекает активную пенсионерку из Пскова к работе по повышению финансовой грамотности

Заместитель председателя псковского отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук, которая накануне рассказала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о работе своей организации и передала просветительские материалы по финансовой грамотности, стала общественным представителем Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Об этом в пятницу рассказала директор Центра Анна Харнас, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.

«Светлана Андреевна – человек определенно наш. Финансовым просвещением должны заниматься люди, которые верят в это дело, которые почувствовали необходимость в знаниях, их получили и решили поделиться с другими. Вот представьте, общественная организация занимается финансовым просвещением в Пскове, записывает видеолекции, а затем ее руководитель продвигает дело на встрече с премьер-министром. Степень мотивации здесь максимальная, нам такие люди очень нужны», – подчеркнула Анна Харнас, отметив, что связалась с пенсионеркой, предложила ей статус общественного представителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, и это предложение Светлана Мельничук приняла. Теперь она сможет участвовать в разработке инициатив, направленных на повышения уровня финансовой грамотности старшего поколения, и вносить другие предложения в работу Центра.

Встреча пенсионерки с Михаилом Мишустиным состоялась 18 февраля во время рабочего визита премьер-министра в Псков, в ходе которого он посетил строящийся «Социальный городок» для граждан пожилого возраста. Светлана Мельничук показала главе кабмина выпущенные для пенсионеров брошюры по финансовой грамотности, которые он сразу же передал для изучения министру финансов Антону Силуанову.

Говоря о необходимости повышать уровень финансовой грамотности пенсионеров, Светлана Мельничук отметила: «Мы, пенсионеры, народ очень доверчивый. Если кто-то позвонил и что-то предложил, мы моментально за это хватаемся, мы доверяем. Финансовое просвещение необходимо, чтобы избежать этих ситуаций, чтобы мы понимали, что мы делаем, как нужно работать с банками, каким образом мы можем себя обезопасить от мошенников. Наш факультет финансовой грамотности работает более 6 лет и пенсионеры всегда с интересом слушают лекции. Это для всех нас очень важно».

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста – одна из целевых аудиторий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017- 2023 годы. Координатором реализации стратегии с января 2021 года выступает Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России.