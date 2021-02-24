Общество

Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора

Прокуратура Пыталовского района возбудила дело об административной ответственности за оскорбление органов власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

16 декабря житель района отправил в интернет-приемную администрации Псковской области и органов исполнительной власти обращение в неприличной форме, чем оскорбил органы государственной власти и унизил честь и достоинство представителей исполнительной власти области, в том числе губернатора Михаила Ведерникова.

Модератор проверил указанное обращение, поэтому опубликовано оно не было.

В отношении правонарушителя возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме). Дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №17 Пыталовского района.