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Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона: что мы нашли внутри

Настала пора посетить лабиринт подземелий одного из самых интересных объектов Псковского укрепрайона Линии Сталина - КНП 39 (командно-наблюдательный пункт) Логозовичевского батальонного района.

В прошлом репортаже мы осмотрели его только снаружи и зафиксировали повреждения, нанесенные наследниками Победы в последние годы. КНП 39 - это самое большое из сохранившихся сооружений Псковского УРа (УП в ранний период своего существования) с интересным набором помещений, построенное в 1932 году.

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Трудно сказать, почему был выбран не типичный проект одноэтажного КНП, стандартные КНП тип Б обычно имеют два этажа. Скорее всего, так поступили по причине высокого уровня грунтовых вод и из соображений экономии. Всего два батальонных района обороны (БРО) в Псковском УРе могут похвастаться долговременными КНП. До наших дней дошел один.

Компанию мне в этой прогулке в прошлое ранним августовским утром составила Мария.

Как уже говорилось, КНП 39, находясь на еле заметном возвышении посреди поля в тылу батрайона и имея существенное смешение к левому флангу, позволял вести наблюдение как за расположенными впереди подчиненными ДОТами, так и за соседним батрайоном, перехватывающим Рижское шоссе и железную дорогу Псков-Рига.

На фрагменте Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*, предположительно 1935 года, видно расположение КНП в окружении огневых точек подчиненного и соседнего батрайонов.

Для получения общего представления об устройстве КНП 39 и чтобы не заблудиться внутри, обратимся к его исполнительному чертежу, сделанному постфактум предположительно в 1935 году. Чертеж неплохо передает не только планировку сооружения, но и основные особенности конструкции.

Исполнительный чертеж КНП 39 [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33].

Продольный разрез КНП 39 показывает его конструкцию и толщины бетона. Снарядостойкость КНП 39 рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 8" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-1. Толщина фронтальных стен составляла 1500 мм, прикрытия сквозника - 800 мм, а покрытия с противоотколом - не менее 1100 мм.

Продольный разрез КНП 39 [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 34]. Публикуется впервые.

Через правый полузасыпанный вход мы проникаем в сквозник. Левый, более узкий проход практически полностью засыпан. На тыльной стене сквозника видны два ввода воздухозабора. Стены посечены осколками, а дверной проем обезображен внутренним подрывом. На входящих в сквозник грозно смотрят в упор амбразуры обороны входа.

Фото августа 2018 года сделано через дверной проем из тамбура I. Фото, конечно, смазанное, но другого нет. Снимал с рук.

Изображение сквозника сооружения на фрагменте исполнительного чертежа [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Обратите внимание на две амбразуры обороны входа и показанную пунктиром трубу воздухозабора. Входы в сооружение прикрывались противоштурмовыми решетками.

Повреждение в нижней части тыльной стенки сквозника сильно напоминает подрыв внутри трубы воздухозабора, но это не факт. Нюансы не помню, а других фото у меня нет.

Из сквозника мы попадаем в тамбур I. Изолированный от остальных помещений тяжелыми герметичными дверями из дубовых плах, обшитых кровельным железом, тамбур выполнял функции санпропускника в случае применения химического оружия. В КНП 39 все двери полностью утрачены, остались только фрагменты дверных коробок.

Тяжелая герметичная дверь образца 1930-х годов.

Коридор прямо (тамбур III согласно чертежу) ведет в боевой каземат, налево расположено самое маленькое помещение сооружения - уборная, направо еще один тамбур II, перископная и агрегатная не правильной формы (на чертеже она не подписана).

Вид при входе через тамбур I на интерьеры КНП 39.

Тыловые помещения КНП 39 на фрагменте исполнительного чертежа. Не исключено, что двери, отделяющие тамбур I от уборной и тамбура II, были более легкие, либо они не дорисованы (на чертеже нет петлей и дверных коробок). Соотношение чертежа с фотографиями помещений КНП дает представление о том, насколько тут было тесно. Двери практически упирались одна в другую, как на площадке лестничной клетки «хрущевки». Тем не менее, все продумано и рационально.

Фрагмент исполнительного чертежа КНП 39 [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33].

Поворачиваем направо и попадаем в тамбур II. Прямо проход в агрегатную, налево (за обрезом кадра) - в перископную. Справа в стене остатки амбразурного узла обороны входа. От ружейной заслонки РЗ-31 остался только отпечаток закладной. Штыри замка и петли срезаны мародерами. Из амбразуры можно было из личного оружия и даже пулемета ДП-27 простреливать через противоштурмовую решетку подходы к КНП и в случае необходимости выбрасывать в сквозник гранаты (ну это уже тогда, когда боец/-цы, запертые в сквознике, погибли при штурме). Над амбразурой видны костыли и гвозди, которые крепили трубы и провода коммуникаций. Противооткольное покрытие потолка сильно повреждено осколками при внутренних взрывах. К ним мы еще вернемся.

Тамбур II.

Из тамбура II заглядываем в перископную. По своей сути это рубка командира батальонного района обороны. Отсюда через перископ он мог наблюдать за полем боя во время обстрела, а по телефону и радиостанции отдавать и получать приказы, корректировать огонь артиллерии. Справа в рубке второй проход в агрегатную, с сохранившейся дверной коробкой, в углу загадочный узел из труб. Хорошо видно, что трубы наискось проходят через простенок, отделяющий перископную от агрегатной, а также уходят в боевой каземат. Обратите внимание на сохранившийся фрагмент дверной коробки справа.

Перископная. Вид из тамбура II.

Этот узел остался для меня загадкой. Судя по всему здесь должен размещаться какой-то калорифер, в котором охлаждалась вода, в свою очередь нагреваемая двигателем генератора. В перископной калорифер необходим, чтобы оптика не замерзала и не запотевала. По этим же трубам вода поступала в боевой каземат за стенкой. Предполагать здесь ручной или электрический водяной насос, по моему мнению, не совсем верно, для этого есть специальной помещение агрегатной. Другой вопрос, почему калорифер расположен так высоко, а не на уровне пола? Чтобы лучше перископ греть?

Две трубы подающие и одна на обратке или наоборот, одна подающая и две на обратке, так, наверное, будет лучше работать с учетом обогрева боевого каземата. Интересно, что в Псковской УП (УРе) калориферов не было в наличии и не предполагалось к получению даже на 1938 год. Но всегда можно было установить здесь автомобильный радиатор, надо же как-то воду бензоагрегата охлаждать. Фото Светланы Шеин, май 2009 года.

Примерно на том же уровне на соседней стенке из стены торчат четыре уголковых профиля.

Это стандартное крепление для радиостанции, на него в темноте очень легко напороться. Иногда еще сохраняются стяжки и пружинки для амортизации радиостанции при обстреле. Странно, что уголки торчат, как попало, а не образуют четырехугольник. Или это просто оптическое искажение?

Под потолком расположена нижняя часть обсадной трубы перископа и антенный ввод или вывод. Рассмотрим их поближе.

В перископной.

С учетом толщины покрытия КНП в 1100 мм и длины выступающей части обсадной трубы можно предположить, что здесь были использованы трубы длиной 1400 мм. К 1938 году в Псковской УП числилось всего 2 такие трубы при общей потребности в 4 (КНП же два у нас было). Тем не менее, на 1938 год занаряжено дополнительных обсадных труб для перископов КНП не было. Аналогичной была ситуация и с 10-х перископами. Но их, в отличие от обсадных труб, на 1938 год заказали [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 169, Л. 19]. Почему так, загадка.

Перископ внутри обсадной трубы перемещался вверх-вниз и вращался вокруг своей оси. Перед обсадной трубой на кадре ось вращения броневой крышки перископа, проходящая через толщу бетона. Подпружиненная рукоятка открытия/закрытия крышки перископа же давно свинчена мародерами. В закрытом состоянии ручка привода крышки фиксировалась в свободно висящей металлической петле, чтобы избежать открытия снаружи. Интересно, что в ведомостях оборудования УРа крышки и их привод не фигурируют отдельно. Скорее всего, они числились в комплекте с обсадными трубами.

Обсадная труба и антенный ввод справа. По этим фотографиям можно понять, как все работало.

Несмотря на то, что из перископной тоже есть проход в агрегатную, мы пройдем туда из тамбура II. Дверная коробка здесь полностью вынесена подрывами. Каземат агрегатной достаточно просторен, если это слово вообще применимо к казематам ДФС. Даже с учетом того, что здесь размещалась силовая станция, баки с водой и ГСМ, все равно помещение достаточно большое. Вполне возможно, что изначально оно планировалось как еще и противохимическое убежище по причине отсутствия такового на нижнем этаже сооружения. По любому странная конфигурация подтреугольной формы.

Агрегатная.

На этом фундаменте должен был стоять электроагрегат АЛ-6/2, которых в Псковской УП был полный комплект в количестве 6 единиц [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 169, Л. 19]. Вероятно, планировалось по одному на каждый КНП БРО и один на КП УРа. В бетоне же построили всего два КНП для батрайонов. КП УРа предполагался либо в деревоземляной минной группе, либо вообще в месте дислокации 56-ой СД.

Фундамент электроагрегата АЛ-6/2. На дальнем плане проход в перископную.

Вид на часть помещения агрегатной и проход в перископную. Вы, наверное, уже обратили внимание, что все стены этого каземата испещрены осколками.

Если посмотреть на противооткольное покрытие - там еще интереснее.

В агрегатной и тамбуре II больше всего следов от осколков снарядов на противооткольном покрытии. И это при сравнительно целых стенах. Наиболее вероятно, что это следы неоднократного уничтожения боеприпасов в послевоенный период. В районе д.Острая Клетка находится неиссякаемый источник последних, да и я сам находил парочку снарядов примерно в 500 м от КНП.

Противооткол. Как марсианский ландшафт. Фото Андрея Иванова, май 2009 года.

А теперь осторожно вернемся в тамбур I, аккуратно перешагнув через выломанный фрагмент дверной коробки с уцелевшим навесом. На дальнем плане помещение уборной.

Еще один фрагмент дубовой дверной коробки с навесом был передан нами в фонды музея-заповедника «Изборск». Он тоже попал на верхний кадр.

Помещение уборной также имеет следы от подрывов боеприпасов. Традиционно, еще с царских времен уборные совмещают оборонительные функции с отправлением естественных надобностей. И если для последних здесь служило не сохранившееся специальное ведро с крышкой, то левая амбразура обороны входа с узлом РЗ-39 дошла до нас в чуть лучшем состоянии, чем правая. Здесь сохранились штыри замка и петля шарнира. Все остальное срезано и унесено мародерами.

Помещение уборной КНП 39.

Тонкая переборка с дверной коробкой вынесена взрывом напрочь.

А вот на правой стенке уборной имеется интересный нюанс. Эта железобетонная стенка имеет толщину 500 мм и пробить ее при уничтожении боеприпасов не так-то просто. Как вы уже видели, при подрывах в соседних казематах пострадали только тонкие переборки, а капитальные сохранили свою прочность. Здесь нужен или направленный взрыв или нечто другое. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Небольшое резюме. У нас нет данных, участвовало ли это сооружение Псковской УП в боях лета 1941 года. По всей видимости, нет, как и остальные ДОТы правого фланга. Тем не менее, это сооружение для Пскова, да и соседних УРов, уникально и не имеет аналогов. Это единственный сохранившийся КНП постройки начала 1930-х годов в Псковской области, интересный и легко доступный для осмотра. В этом году мы вновь готовимся произносить правильные духоподъемные слова на очередной юбилей начала Великой Отечественной войны, а один из немых свидетелей тех событий по-прежнему завален мусором и используется в качестве мишени для развлечения патриотов. Тех самых, которые на 9 Мая одевают георгиевские ленточки и пишут на своих BMW «Можем повторить».



В путешествии в казематы КНП 39 мне помогала Мария Кутукова.

* - документ любезно предоставлен Олегом Тульновым (СПб)

Фотографии для репортажа сделаны мной (если не указано другое) в период с 2007 по 2018 годы. Их я по годам не подписывал, т.к. интерьеры за этот период изменились мало.

Алексей Старков