Общество

Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона

Блогер Алексей Старков, занимающийся вопросами археологии и сохранения культурного наследия, вновь обратился к теме оборонительных сооружений Псковского укрепрайона. Сегодня он предлагает рассмотреть одно из уникальных, чудом дошедших до наших дней, хотя и не без утрат, сооружений «Линии Сталина» - КНП 39 (командно-наблюдательный пункт) Логозовичевского батальонного района обороны постройки 1932 года.

Это самое большое из сохранившихся сооружений Псковского УРа с интересным набором помещений. Здесь, без сомнения, есть, что посмотреть, и его обязательно надо посетить при случае, даже несмотря на горы мусора рядом. В репортаже будут представлены фотографии этого сооружения, сделанные мной на протяжении нескольких лет и фиксирующие тот ущерб, какой ему нанесли поколения патриотов в наше время. Безусловно, самые информативные фотографии сделаны ранней весной после пала травы. Все остальное время ДФС представляет собой бугорок с торчащим бетоном в зарослях кустов и крапивы.

Вид на КНП 39 и кучу мусора. Как не стыдно выбрасывать мусор на природе? Фото августа 2018 года.

КНП 39, находясь на еле заметном возвышении посередине поля в тылу батрайона и имея существенное смешение к левому флангу, позволял вести наблюдение как за расположенными впереди подчиненными ДОТами, так и на соседний батрайон, перехватывающий Рижское шоссе и железную дорогу Псков-Рига. Строился он в 1932 году вместе с расположенными перед фронтом ДОТ 9 и ДОТ 10 в тылу.

Смотрите также Псковский укрепрайон. ДОТ 9

Репортажи о них уже были.

Смотрите также Псковский укрепрайон. ДОТ 10

На фрагменте Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*, предположительно, 1935 года, видно расположение КНП в окружении огневых точек подчиненного и соседнего батрайонов. Дорога Логозовичи-Федоровщина на схеме показана неверно. Она проходила восточнее КНП. В тылу КНП на левом берегу р. Каменка между деревнями Селище, Задорожье и Федоровщина были оборудованы позиции двух артдивизионов артиллерийского полка 56-ой СД. Еще один артдивизион располагался на правом берегу Каменки между деревнями Гнилуха и Заровенье. [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 174, прил. карта-склейка]. Таким образом, КНП не только мог управлять боем подчиненных огневых точек, но и артиллерийским огнем приданного полка 56-ой СД.

Фрагмент Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]

Три наблюдательные амбразуры нашего КНП имели достаточно широкий сектор наблюдения в 200 градусов с основной директрисой на запад. Крайний левый азимут наблюдения - 170 градусов, крайний правый - 10 градусов. В случае необходимости наблюдательные амбразуры могли использоваться для стрельбы из пулеметов. Правда, каких и на станках какой конструкции, неизвестно. В любом случае вести обстрел из ДП-27 можно было свободно.



К 1939 году в Псковском укрепрайоне отказались от структуры из пяти батальонных районов, заменив их пятью ротными опорными пунктами, несколько изменив границы зон ответственности с целью усиления правого фланга за счет ослабления центра. Наш КНП 39 территориально стал относиться к ротному опорному пункту, обороняемому 1-ой пулеметной ротой. Это был один из наиболее ответственных боевых участков, перехватывающий железную дорогу Псков-Рига. Тем не менее, судя по линиям связи, КНП управлял боем огневых точек и крайнего правофлангового опорного пункта, занимаемого 2-ой пулеметной ротой. По всей видимости, проект постройки деревоземляных КНП для каждого ОП остались только на бумаге.



Для получения общего представления об устройстве командно-наблюдательного пункта 39 возьмем его исполнительный чертеж [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Чертеж неплохо передает не только планировку сооружения, но и основные особенности конструкции. Вероятно, исполнительные чертежи по Псковской УП делались постфактум после постройки сооружений в 1935 (?) году. Эти, выполненные цветными чернилами на качественной полупрозрачной бумаге под лен, чертежи хорошо сохранились в архиве и представляют собой настоящие произведения чертежного искусства середины 30-х годов прошлого века. Чертеж публикуется впервые.

КНП 39 Псковского УРа. Исполнительный чертеж [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Публикуется впервые. Обратите внимание на гриф в правом верхнем углу.

Снарядостойкость КНП 39 рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 8" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-1. Толщина фронтальных стен составляла 1500 мм, прикрытия сквозника - 800 мм, а покрытия с противоотколом - не менее 1100 мм. На чертеже видно устройство арматуры, ее характеристики и приемы обвязки. Также даны размеры всех вводов для вентиляции. Что особенно интересно, на плане показано устройство двух спусков к входам в КНП, оформленных в виде двух миниатюрных бетонных двориков с деревянными лестницами. Обычно сооружался один, но более крупный дворик с деревянными стенками. Здесь же бетон толщиной 150 мм. Может быть, если расчистить входы, то можно найти сохранившиеся дворики?

КНП 39. Исполнительный чертеж. Фрагмент [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33].

Подойдем к нашему КНП и осмотрим его. ДФС расположено в чистом поле недалеко от старой дороги на Печоры. Правда, поле за последнее время заросло ивняком, и КНП с шоссе не видно, но можно съехать с шоссе на грунтовку и подъехать прямо к сооружению.

Вид на КНП 39 с востока, с тыла. Хорошо виден правый вход в сквозник. Левый полностью засыпан. Фото сделано 26 марта 2015 года при отсутствии снежного покрова и после пала травы.

Вид с этого же ракурса укрупненно. Обычно вход в сооружение закрывают заросли крапивы.

Июнь 2007 года. Обратите внимание на неповрежденную бетонную поверхность над входом в КНП. В глубине сквозника проглядывает амбразура обороны входа.

Август 2009 года. Над входом в КНП появились пулевые отметины, но это не следы войны, как можно бы было подумать.

Внутрь сооружения мы отправимся чуть позже, а пока заострим внимание на пулевых отметинах и обойдем его вокруг по часовой стрелке.

Общий вид на КНП 39 и полевую дорогу с юга в августе 2018 года. Справа за последние годы вырос уже почти настоящий лес.

Август 2018 года. С юга за листьями и травой практически ничего не разглядеть.

Вид на КНП 39 с юго-востока. Март 2015 года. В обваловке сооружения угадывается второй проход в сквозник. Именно проход, а не продух, как на менее значимых сооружениях. С этого ракурса хорошо видна выщербленная пулями поверхность бетона.

А вот так все начиналось. Поняли откуда на КНП 39 многочисленные пулевые отметины? Фото августа 2009 года.

Да, этому сооружению досталось не только от мародеров, срезающих металл, но и от псковичей-патриотов. Тех самых, которые носят георгиевские ленточки, пишут на машинах «Можем повторить» и учат нас Родину любить. Которые предпочитают проводить время, расстреливая из ружей бетон некогда грозных сооружений, переживших войну. Причем, даже несмотря на то, что эти нелегальные стрельбы проводились регулярно на протяжении нескольких лет в непосредственной близости от населенных пунктов, обращения в РОВД никакого результата не дали. Помню даже, как выезжали с участковым на место, но он только разводил руками и почему-то погрустнел. Ну, типа, поймаете сами - тогда и приходите.

Фото августа 2009 года.

На фото марта 2015 года хорошо видно, во что превратился бетон сооружения за несколько лет.

Вот так выглядело это место КНП в июне 2007 года. На бетонной поверхности хорошо видны отпечатки опалубки и петли для крепления маскировки. Никаких пулевых отметин.

Вид на КНП 39 с юга. Угадывается левая амбразура. Как можно заметить, ивняк за сооружением еще не вырос. Апрель 2010 года, фото Павла Пашнова.

Март 2015 года. Вид на КНП 39 с юга. Видна узкая щель левой амбразуры. Поле на заднем плане постепенно зарастает ивняком.

Вид на КНП 39 с юго-запада, со стороны левой амбразуры. Хорошо видны два ряда петель для крепления маскировки.

Более веселая, но менее информативная картинка июня 2008 года.

Левая амбразура КНП 39. Март 2015 года.

Вид с запада-юго-запада со стороны центральной амбразуры на КНП 39. Июнь 2008 года. На заднем плане видны постройки слившихся сел Неелово (справа) и Федоровщина (слева).

Вид с запада на КНП 39. По центру - центральная амбразура, слева проглядывает правая амбразура. На дальнем плане постройки села Неелово. Март 2015 года.

Вид с севера на КНП 39. На дальнем плане село Неелово. самая ранняя фотография июня 2007 года. Подумать только прошло уже почти 14 лет.

Вид с северо-северо-запада на КНП 39. Апрель 2009 года.

И с этой стороны тоже появились свежие пулевые отметины.

Рядом валяются брошенные мишени.

К августу 2018 года кто-то зачем-то вырыл яму экскаватором на самом углу КНП. Вот зачем? На бетоне видны очередные свежие пулевые отметины.

Поднимемся на покрытие КНП. Отсюда открывается живописный вид на сектор наблюдения. КНП-39 - единственное сохранившееся сооружение ПскоУРа с двумя перископами и, как мы понимаем, они были установлены.

Помимо амбразур, для наблюдения во время обстрела можно было использовать два перископа. К сожалению, броневые крышки не сохранились. Рядом с одной из обсадных труб перископа торчит труба антенного ввода. Интересно, что на чертеже КНП на месте перископов отмечены только монтажные отверстия. Это значит, что к середине 30-х годов обсадные трубы перископов еще не были установлены.

Обратите внимание на бетонные стяжки вокруг обсадных труб с целью герметизации сооружения от осадков. В некоторых случаях когда покрытие ДФС было сильно тоньше длины обсадной трубы они намного торчали вверх и стяжки образовывали вид бетонных конусов. В Псковском УРе такого нет, а вот в Минском встречается. Мне не совсем понятно, зачем это делалось? С целью улучшить обзорность?

Труба антенного ввода была необходима, т.к. антенну без нее при обстреле легко срезало даже осколками бетона. Хотя даже такая труба - защита так себе, она легко пробивалась пулей винтовочного калибра.

Перед тем как отправиться вовнутрь КНП 39, еще раз глянем на него со стороны тыла.

Фото апреля 2009 года.

* - документ любезно предоставлен Олегом Тульновым (СПб)



Продолжение следует.

Алексей Старков