Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 24.02.2021 00:054 Статистика говорит о том, что расслабляться еще рано - Михаил Ведерников 24.02.2021 21:070 4 кандидата зарегистрированы на выборах главы Порховского района 24.02.2021 20:590 Подход Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения — Андрей Маковский 24.02.2021 20:280 В Псковской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС 24.02.2021 19:250 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 24.02.2021 19:040 Псковичам предлагают рассчитать размер будущей пенсии в мобильном приложении
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2217 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 22.02.2021 20:454 Михаил Ведерников рассказал, что осталось за кадром визита Михаила Мишустина 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 22.02.2021 11:464 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона

24.02.2021 16:33|ПсковКомментариев: 0

Блогер Алексей Старков, занимающийся вопросами археологии и сохранения культурного наследия, вновь обратился к теме оборонительных сооружений Псковского укрепрайона. Сегодня он предлагает рассмотреть одно из уникальных, чудом дошедших до наших дней, хотя и не без утрат, сооружений «Линии Сталина» - КНП 39 (командно-наблюдательный пункт) Логозовичевского батальонного района обороны постройки 1932 года.

 

Это самое большое из сохранившихся сооружений Псковского УРа с интересным набором помещений. Здесь, без сомнения, есть, что посмотреть, и его обязательно надо посетить при случае, даже несмотря на горы мусора рядом. В репортаже будут представлены фотографии этого сооружения, сделанные мной на протяжении нескольких лет и фиксирующие тот ущерб, какой ему нанесли поколения патриотов в наше время. Безусловно, самые информативные фотографии сделаны ранней весной после пала травы. Все остальное время ДФС представляет собой бугорок с торчащим бетоном в зарослях кустов и крапивы.

Вид на КНП 39 и кучу мусора. Как не стыдно выбрасывать мусор на природе? Фото августа 2018 года.

КНП 39, находясь на еле заметном возвышении посередине поля в тылу батрайона и имея существенное смешение к левому флангу, позволял вести наблюдение как за расположенными впереди подчиненными ДОТами, так и на соседний батрайон, перехватывающий Рижское шоссе и железную дорогу Псков-Рига. Строился он в 1932 году вместе с расположенными перед фронтом ДОТ 9 и ДОТ 10 в тылу.

Репортажи о них уже были.

На фрагменте Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*, предположительно, 1935 года, видно расположение КНП в окружении огневых точек подчиненного и соседнего батрайонов. Дорога Логозовичи-Федоровщина на схеме показана неверно. Она проходила восточнее КНП. В тылу КНП на левом берегу р. Каменка между деревнями Селище, Задорожье и Федоровщина были оборудованы позиции двух артдивизионов артиллерийского полка 56-ой СД. Еще один артдивизион располагался на правом берегу Каменки между деревнями Гнилуха и Заровенье. [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 174, прил. карта-склейка]. Таким образом, КНП не только мог управлять боем подчиненных огневых точек, но и артиллерийским огнем приданного полка 56-ой СД.

Фрагмент Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]

Три наблюдательные амбразуры нашего КНП имели достаточно широкий сектор наблюдения в 200 градусов с основной директрисой на запад. Крайний левый азимут наблюдения - 170 градусов, крайний правый - 10 градусов. В случае необходимости наблюдательные амбразуры могли использоваться для стрельбы из пулеметов. Правда, каких и на станках какой конструкции, неизвестно. В любом случае вести обстрел из ДП-27 можно было свободно.

К 1939 году в Псковском укрепрайоне отказались от структуры из пяти батальонных районов, заменив их пятью ротными опорными пунктами, несколько изменив границы зон ответственности с целью усиления правого фланга за счет ослабления центра. Наш КНП 39 территориально стал относиться к ротному опорному пункту, обороняемому 1-ой пулеметной ротой. Это был один из наиболее ответственных боевых участков, перехватывающий железную дорогу Псков-Рига. Тем не менее, судя по линиям связи, КНП управлял боем огневых точек и крайнего правофлангового опорного пункта, занимаемого 2-ой пулеметной ротой. По всей видимости, проект постройки деревоземляных КНП для каждого ОП остались только на бумаге.

Для получения общего представления об устройстве командно-наблюдательного пункта 39 возьмем его исполнительный чертеж [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Чертеж неплохо передает не только планировку сооружения, но и основные особенности конструкции. Вероятно, исполнительные чертежи по Псковской УП делались постфактум после постройки сооружений в 1935 (?) году. Эти, выполненные цветными чернилами на качественной полупрозрачной бумаге под лен, чертежи хорошо сохранились в архиве и представляют собой настоящие произведения чертежного искусства середины 30-х годов прошлого века. Чертеж публикуется впервые.

КНП 39 Псковского УРа. Исполнительный чертеж [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Публикуется впервые. Обратите внимание на гриф в правом верхнем углу.

Снарядостойкость КНП 39 рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 8" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-1. Толщина фронтальных стен составляла 1500 мм, прикрытия сквозника - 800 мм, а покрытия с противоотколом - не менее 1100 мм. На чертеже видно устройство арматуры, ее характеристики и приемы обвязки. Также даны размеры всех вводов для вентиляции. Что особенно интересно, на плане показано устройство двух спусков к входам в КНП, оформленных в виде двух миниатюрных бетонных двориков с деревянными лестницами. Обычно сооружался один, но более крупный дворик с деревянными стенками. Здесь же бетон толщиной 150 мм. Может быть, если расчистить входы, то можно найти сохранившиеся дворики?

КНП 39. Исполнительный чертеж. Фрагмент [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33].

Подойдем к нашему КНП и осмотрим его. ДФС расположено в чистом поле недалеко от старой дороги на Печоры. Правда, поле за последнее время заросло ивняком, и КНП с шоссе не видно, но можно съехать с шоссе на грунтовку и подъехать прямо к сооружению.

Вид на КНП 39 с востока, с тыла. Хорошо виден правый вход в сквозник. Левый полностью засыпан. Фото сделано 26 марта 2015 года при отсутствии снежного покрова и после пала травы.

Вид с этого же ракурса укрупненно. Обычно вход в сооружение закрывают заросли крапивы.

Июнь 2007 года. Обратите внимание на неповрежденную бетонную поверхность над входом в КНП. В глубине сквозника проглядывает амбразура обороны входа.

Август 2009 года. Над входом в КНП появились пулевые отметины, но это не следы войны, как можно бы было подумать.

Внутрь сооружения мы отправимся чуть позже, а пока заострим внимание на пулевых отметинах и обойдем его вокруг по часовой стрелке.

Общий вид на КНП 39 и полевую дорогу с юга в августе 2018 года. Справа за последние годы вырос уже почти настоящий лес.

Август 2018 года. С юга за листьями и травой практически ничего не разглядеть.

Вид на КНП 39 с юго-востока. Март 2015 года. В обваловке сооружения угадывается второй проход в сквозник. Именно проход, а не продух, как на менее значимых сооружениях. С этого ракурса хорошо видна выщербленная пулями поверхность бетона.

А вот так все начиналось. Поняли откуда на КНП 39 многочисленные пулевые отметины? Фото августа 2009 года.

Да, этому сооружению досталось не только от мародеров, срезающих металл, но и от псковичей-патриотов. Тех самых, которые носят георгиевские ленточки, пишут на машинах «Можем повторить» и учат нас Родину любить. Которые предпочитают проводить время, расстреливая из ружей бетон некогда грозных сооружений, переживших войну. Причем, даже несмотря на то, что эти нелегальные стрельбы проводились регулярно на протяжении нескольких лет в непосредственной близости от населенных пунктов, обращения в РОВД никакого результата не дали. Помню даже, как выезжали с участковым на место, но он только разводил руками и почему-то погрустнел. Ну, типа, поймаете сами - тогда и приходите.

Фото августа 2009 года.

На фото марта 2015 года хорошо видно, во что превратился бетон сооружения за несколько лет.

Вот так выглядело это место КНП в июне 2007 года. На бетонной поверхности хорошо видны отпечатки опалубки и петли для крепления маскировки. Никаких пулевых отметин.

Вид на КНП 39 с юга. Угадывается левая амбразура. Как можно заметить, ивняк за сооружением еще не вырос. Апрель 2010 года, фото Павла Пашнова.

Март 2015 года. Вид на КНП 39 с юга. Видна узкая щель левой амбразуры. Поле на заднем плане постепенно зарастает ивняком.

Вид на КНП 39 с юго-запада, со стороны левой амбразуры. Хорошо видны два ряда петель для крепления маскировки.

Более веселая, но менее информативная картинка июня 2008 года.

Левая амбразура КНП 39. Март 2015 года.

Вид с запада-юго-запада со стороны центральной амбразуры на КНП 39. Июнь 2008 года. На заднем плане видны постройки слившихся сел Неелово (справа) и Федоровщина (слева).

Вид с запада на КНП 39. По центру - центральная амбразура, слева проглядывает правая амбразура. На дальнем плане постройки села Неелово. Март 2015 года.

Вид с севера на КНП 39. На дальнем плане село Неелово. самая ранняя фотография июня 2007 года. Подумать только прошло уже почти 14 лет.

Вид с северо-северо-запада на КНП 39. Апрель 2009 года.

И с этой стороны тоже появились свежие пулевые отметины.

Рядом валяются брошенные мишени.

К августу 2018 года кто-то зачем-то вырыл яму экскаватором на самом углу КНП. Вот зачем? На бетоне видны очередные свежие пулевые отметины.

Поднимемся на покрытие КНП. Отсюда открывается живописный вид на сектор наблюдения. КНП-39 - единственное сохранившееся сооружение ПскоУРа с двумя перископами и, как мы понимаем, они были установлены.

Помимо амбразур, для наблюдения во время обстрела можно было использовать два перископа. К сожалению, броневые крышки не сохранились. Рядом с одной из обсадных труб перископа торчит труба антенного ввода. Интересно, что на чертеже КНП на месте перископов отмечены только монтажные отверстия. Это значит, что к середине 30-х годов обсадные трубы перископов еще не были установлены.

Обратите внимание на бетонные стяжки вокруг обсадных труб с целью герметизации сооружения от осадков. В некоторых случаях когда покрытие ДФС было сильно тоньше длины обсадной трубы они намного торчали вверх и стяжки образовывали вид бетонных конусов. В Псковском УРе такого нет, а вот в Минском встречается. Мне не совсем понятно, зачем это делалось? С целью улучшить обзорность?

Труба антенного ввода была необходима, т.к. антенну без нее при обстреле легко срезало даже осколками бетона. Хотя даже такая труба - защита так себе, она легко пробивалась пулей винтовочного калибра.

Перед тем как отправиться вовнутрь КНП 39, еще раз глянем на него со стороны тыла.

Фото апреля 2009 года.

* - документ любезно предоставлен Олегом Тульновым (СПб)

Продолжение следует.

Алексей Старков

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 91 человек
Сюжет: Псковский укрепрайон Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона Псковский укрепрайон. ДОТ 10 Псковский укрепрайон. ДОТ 9 Псковский укрепрайон. ДОТ 8 Псковский укрепрайон. ДОТ 7 Псковский укрепрайон. ДОТ 6 «Володарский» К 70-летию Победы. Псковский укрепрайон - утраты последнего времени Псковский укрепрайон. ДОТ 5 Псковский укрепрайон. ДОТ 4 Псковский укрепрайон. ДОТ 3 Псковский укрепрайон. ДОТ 2 Псковский укрепрайон. ДОТ 1а Псковский укрепрайон. ДОТ 1 Псковский укрепрайон. ДОТ Литер В Псковский укрепрайон. ДОТ Литер А Псковский укрепрайон. ДОТ Литер Б
24.02.2021, 21:260 Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей театра премьерами 24.02.2021, 21:070 4 кандидата зарегистрированы на выборах главы Порховского района 24.02.2021, 20:590 Подход Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения — Андрей Маковский 24.02.2021, 20:280 В Псковской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС
24.02.2021, 20:140 Спектакль по Сухово-Кобылину поставит в Пскове ученик знаменитого театрального режиссера 24.02.2021, 20:010 Как заявить льготу по налогам, расскажут псковские специалисты на вебинаре 24.02.2021, 19:450 ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Псковской области в 2,2 раза 24.02.2021, 19:391 Жительница Новгородской области утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму
24.02.2021, 19:250 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 24.02.2021, 19:161 Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина 24.02.2021, 19:040 Псковичам предлагают рассчитать размер будущей пенсии в мобильном приложении 24.02.2021, 18:510 Более 50 светильников и несколько десятков лавочек установят на площади Ленина в Пскове
24.02.2021, 18:360 До +7 потеплеет в Псковской области 25 февраля 24.02.2021, 18:181 Турнир по бальным танцам «Чудное мгновение» прошел в Пушкинских Горах 24.02.2021, 18:092 Андрей Маковский: Основной оппонент партии «Новые люди» - это мы сами 24.02.2021, 18:075 Путин заявил о подготовке новых антироссийских провокаций
24.02.2021, 18:030 Пограничники изъяли старинные вещи на границе в Себежском районе 24.02.2021, 18:030 Можно ли научить экомышлению? 24.02.2021, 18:006 Бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество при реконструкции Изборской крепости 24.02.2021, 18:000 Оконные блоки поменяют в Псковской горбольнице
24.02.2021, 17:570 Псковские профсоюзы приняли участие в соревнованиях по подледному спортивному рыболовству 24.02.2021, 17:521 Сбербанк увеличил срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» 24.02.2021, 17:470 Почти 160 млн рублей направят на благоустройство территорий в Псковской области 24.02.2021, 17:400 В Пскове пройдет детская олимпиада по 3D-технологиям
24.02.2021, 17:350 «Полозья для смертников»: псковичка пожаловалась на состояние моста через железную дорогу 24.02.2021, 17:314 Андрей Маковский: Молодежь соскучилась по политической движухе 24.02.2021, 17:210 Водитель «Шевроле» устроил ДТП на улице Труда в Пскове 24.02.2021, 17:134 В псковском травмпункте прокомментировали ситуацию с очередями
24.02.2021, 17:060 Чем опасен гель-лак и как танцы могут лишить вас ногтя на год 24.02.2021, 17:012 Почта России реализует новую услугу во всех регионах страны 24.02.2021, 16:500 Две школы вышли из карантина по ОРВИ в Псковской области 24.02.2021, 16:420 В Псковской области строительный комитет поделится полномочиями с соцзащитой
24.02.2021, 16:350 Псковский областной суд оставил в силе приговор бывшему преподавателю академии ФСИН за убийство 24.02.2021, 16:330 Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона 24.02.2021, 16:320 Псковские приставы взыскали 1 млн рублей в пользу травмированного подростка 24.02.2021, 16:300 Охоту на волка хотят сделать более выгодной в Псковской области
24.02.2021, 16:251 Более 200 человек обратились в псковский травмпункт за помощью в праздничные дни 24.02.2021, 16:181 Эксперт призвал псковичей экологично чистить зубы и не захламлять квартиры 24.02.2021, 16:030 «Война и мир» в шести голосах и судьбах 24.02.2021, 16:000 Школу закрыли в Печорском районе из-за ОРВИ
24.02.2021, 15:541 Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге 24.02.2021, 15:493 Карту потребностей жителей Псковской области сформирует партия «Новые люди» 24.02.2021, 15:341 В Себеже выбрали нового главу администрации города 24.02.2021, 15:240 Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием
24.02.2021, 15:210 Псковские депутаты призвали уделять больше внимания безопасности на водоемах 24.02.2021, 15:190 Псковские пограничники рассказали о спасении «затерянных во льдах» 24.02.2021, 15:040 Путешественник расскажет псковичам о месте съемок «Звездных войн» 24.02.2021, 14:480 Скончался известный псковский спортсмен-педагог Владимир Бойцов
24.02.2021, 14:450 Из псковского законодательства уберут устаревшую норму о назначении прокурора 24.02.2021, 14:410 «Собственной персоной» с Андреем Маковским. ВИДЕО 24.02.2021, 14:370 Квалификационная коллегия судей Псковской области объявит о наборе общественников 24.02.2021, 14:260 В Египте пересматривают дело об авиакатастрофе над Синаем
24.02.2021, 14:210 Псковские танцоры стали призерами всероссийских соревнований по брейкингу 24.02.2021, 14:172 Почти 40% опрошенных читателей ПЛН не имеют денег на посещение кафе 24.02.2021, 14:090 Животный мир «Михайловского» в рисунках представили на виртуальной мини-выставке 24.02.2021, 13:520 Представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский намерен принять участие в выборах в Госдуму
24.02.2021, 13:482 Облако песка из Сахары может долететь до Псковской области 24.02.2021, 13:371 В Псковской области более 100 человек за сутки получили травмы на скользких улицах 24.02.2021, 13:260 Сергей Елизаров: Рекордный экоущерб зафиксирован в России в прошлом году 24.02.2021, 13:216 Власти Пскова выставят претензию подрядчикам за некачественную уборку города
24.02.2021, 13:071 Псковичи перевели деньги на «безопасный» счет по совету мошенников 24.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Маковским 24.02.2021, 12:590 Псковская область одной из первых встретит оттепель 24.02.2021, 12:560 Автор книги о «фабрике смерти» проведет встречу с псковичами
24.02.2021, 12:480 В Сбербанке запустили программу страхования по подписке в приложении 24.02.2021, 12:380 Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века 24.02.2021, 12:331 Путин подписал закон о повышении штрафов за неповиновение силовикам 24.02.2021, 12:2217 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора
24.02.2021, 12:160 Порядок получения льгот по транспортному налогу без заявлений проработают в Псковской области 24.02.2021, 12:000 Подключиться к брокерскому обслуживанию можно через приложение СНГБ Онлайн 24.02.2021, 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 24.02.2021, 11:522 Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах
24.02.2021, 11:470 В Пыталовском районе мужчину осудили за кражу спустя более 6 лет 24.02.2021, 11:330 Финансирование программы по защите населения от ЧС увеличили в Псковской области 24.02.2021, 11:231 Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека 24.02.2021, 11:200 В Псковской областной больнице готовят помещение для ПЦР-лаборатории
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.