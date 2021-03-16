Общество

Псковичей приглашают к участию в онлайн-квизе «Путешествие в Крым»

Онлайн-квиз «Путешествие в Крым» проведет региональный центр президентской библиотеки в Псковской области в честь дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

Принять участие в квизе можно будет с 18.00 18 марта до 18.00 20 марта. Все необходимые ссылки разместят в официальной группе Псковской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Все желающие смогут проверить свои знания о географии, природе и истории крымского полуострова, а также вспомнить авторов и произведения, связанные с Крымом.

Победителей квиза определят по количеству правильных ответов и времени прохождения. Все участники получат грамоты, а для тех, кто лучше всех справятся с заданиями, приготовлены дипломы победителей.

«Узнать об истории полуострова, его административном, социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии с древнейших времен до наших дней можно благодаря масштабным коллекциям Президентской библиотеки "Республика Крым: страницы истории", куда вошли более 450 раритетных изданий, архивных материалов и фотографий, связанных с историей полуострова, и "Крым в открытках", включающую 850 карточек конца XIX – первой половины XX веков. В настоящее время фонды библиотеки продолжают пополняться материалами о развитии региона», - добавили в библиотеке.

Познакомиться с материалами можно по ссылке.