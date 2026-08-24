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Делегация Псковской области принимает участие в финале «Профессионалов» по промышленным компетенциям

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Делегация Псковской области во главе с замминистра образования региона Сергеем Николаевым принимает участие в финале конкурса «Профессионалы» по промышленным компетенциям в Калуге, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: министертсво образования Псковской области

Мероприятие проходит на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Деловая программа финала чемпионата представляет собой Форум среднего профессионального образования, посвященный теме «Окно возможностей: бизнес и СПО». Дискуссии проходят по четырем тематическим блокам — «Воспитание человека труда», «Кадры и образование», «Технологии и инновации», «Глобальное сотрудничество».

Также в рамках мероприятия была организована профориентационная программа для школьников, включающая мастер‑классы от ведущих специалистов, встречи с экспертами и интерактивные сессии. Гости финала смогут посетить выставку, на которой будут представлены стенды компаний‑партнеров с новейшими промышленными разработками.

Деятельность профессиональных образовательных учреждений региона соответствует вектору развития системы СПО страны: профориентационными мероприятиями охвачены все школы Псковской области, увеличены контрольные цифры приема в 2026 году, достигнут высокий показатель проведения демонстрационного экзамена профильного уровня, а уровень трудоустройства выпускников — выше среднероссийского.

Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

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