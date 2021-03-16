Общество

Как привлечь внимание молодежи к теме выборов, рассказал Игорь Сопов на круглом столе в Крыму

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов принял участие в панельной дискуссии «Взгляд в будущее молодежной электоральной политики», которая состоялась в рамках круглого стола «Молодежная электоральная концепция. Версия 2021».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, круглый стол проходит с 16 по 18 марта в Крыму. В мероприятии принимают участие известные эксперты и молодые специалисты в сфере избирательного права и процесса из 27 субъектов Федерации.

В ходе панельной дискуссии Игорь Сопов рассказал о работе, которая проводится с молодежью региона для привлечения их внимания к теме выборов. Работа по повышению правовой культуры молодых избирателей — приоритетное направление в деятельности Избирательной комиссии Псковской области.

На данный момент отмечается низкий уровень электоральной активности молодежи на выборах. Число граждан в возрасте от 18 до 35 лет, принимающих участие в голосовании, составляет не более 20%, от общего числа избирателей, включенных в списки. Основными причинами, способствующими такому низкому проценту, являются отток молодежи в более крупные города, недоверие к институту выборов, низкая правовая культура и слабая молодежная политика. Поэтому необходимо заинтересовывать молодых людей, находить с ними новые способы взаимодействия, подчеркнул Игорь Сопов.

В муниципальных образованиях Псковской области ежедневно председатели территориальных избирательных комиссий ведут информационную работу с молодыми избирателями, организуют открытые уроки, дебаты, правовые игры, дни открытых дверей — в легких и доступных школьникам и студентам формах проводят просветительскую работу по вовлечению молодых и будущих избирателей в избирательный процесс.

«Фронт работы в этом направлении широкомасштабный. Надеюсь, наше с вами сегодня общение позволит найти новые подходы к работе с молодежью», - подчеркнул в заключение своего выступления председатель облизбиркома.