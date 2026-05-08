В Псковской области за 2025 год установили рекордное количество вышек сотовой связи

Развитие инфраструктуры связи на территории региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым в четверг, 7 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, в прошлом году установлено рекордное количество вышек. За 2025 год запущено 70 новых базовых станций сотовой связи.

Виталий Рахманов пояснил, что их установка велась по различным проектам: 20 — в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», 4 — по итогам получения скидки операторами за радиочастотный спектр, 2 — инвестиционный налоговый вычет, 44 — собственные средства операторов связи.

«Несмотря на давление и санкции, операторы связи продолжают развивать инфраструктуру. Большую часть они устанавливают в малочисленных населенных пунктах», — сказал руководитель профильного управления.

Михаил Ведерников и Виталий Рахманов отдельно обсудили обеспечение покрытия мобильным интернетом федеральных автодорог до 2031 года. «Завершили работу по обследованию федеральных трасс. Запланирована установка 42 базовых станций, две из них — в этом году. Процент положительных заключений на установку базовых станций составил более 70%. Это один из лучших результатов по стране», — сказал начальник управления цифрового развития и связи.

Губернатор уточнил о планах по развитию связи на этот год. Виталий Рахманов сообщил, что построить и установить по различным программам планируется 36 базовых станций. Однако это число не окончательное, и их число сможет увеличиться, добавил руководитель управления.

Кроме того, продолжается работа по развитию общедоступной бесплатной сети Wi-Fi на территории Псковской области. Всего в регионе функционирует более 230 бесплатных точек доступа. Они размещены в местах массового пребывания людей: в парках, скверах, на остановках общественного транспорта и рядом с туристическими достопримечательностями. Сетью в среднем ежедневно пользуются 1200 пользователей.

Речь зашла и о развитии услуг связи через поддержку территориальных общественных самоуправлений. По итогам конкурса прошлого года победили 19 проектов, что позволило обеспечить 500 домохозяйств доступом к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам. В 2026 году поддержку получили еще 11 проектов, что обеспечит связью 145 домов. Также разрабатывается механизм реализации подобных проектов через систему инициативного бюджетирования при активном участии ТОС.

Отметим, устранение цифрового неравенства и развитие инфраструктуры связи соответствует целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».