Стал известен график работы Псковской областной больницы с 9 по 11 мая

Стал известен график работы Псковской областной клинической больницы с 9 по 11 мая, его Псковской Ленте Новостей предоставили в медицинском учреждении.

Стационар, травмпункт и экстренное приемное отделение больницы на улице Малясова, 2 в Пскове будут функционировать ежедневно и круглосуточно. Консультативная поликлиника, диагностический центр и касса платных услуг не будут открыты в выходные дни.

В филиале «Псковский городской» стационар и приемное отделение также будут работать круглосуточно, а консультативно-диагностическое отделение и касса платных услуг не будут действовать в выходные.

Филиалы «Великолукский межрайонный» и «Куньинский» обеспечат работу поликлиник №1 и №2 в Великих Луках, поликлиники №3 в деревне Золотково и филиала «Куньинский» в поселке Кунья ежедневно.

Амбулаторно-поликлиническая служба поликлиник №1, №2, №3 и филиала «Куньинский» будет предоставлять первичную медико-санитарную помощь взрослым по следующему графику: 9 мая дежурный врач будет работать с 09:00 до 14:00, будет принимать вызовы до 13:00; с 10 по 11 мая дежурный врач будет функционировать с 09:00 до 16:00, будет принимать вызовы до 14:00.

Амбулаторно-поликлиническая служба поликлиник №2, №3 и филиала «Куньинский» обеспечит медицинскую помощь детям по следующему графику: 9 мая дежурный врач будет работать с 09:00 до 14:00, будет принимать вызовы до 13:00; с 10 по 11 мая дежурный врач будет действовать с 09:00 до 15:00, будет принимать вызовы до 13:00.

Работа женской консультации в Великих Луках на проспекте Гагарина, 17 будет организована следующим образом: 9 мая медицинская помощь будет доступна с 09:00 до 14:00; с 10 по 11 мая медицинская помощь будет предоставляться с 09:00 до 16:00.

Женская консультация поликлиники №3 в деревне Золотково будет работать 9 мая с 09:00 до 14:00. Стационар продолжит функционировать круглосуточно, а касса платных услуг не будет открыта в выходные дни.