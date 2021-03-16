Общество

«Чистые игры» стартуют в Пскове в апреле

Состязание-субботник «Чистые игры» пройдет в Пскове с 1 по 30 апреля. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков во время прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Он отметил, что сегодня, 17 марта, подписал соответствующее постановление.

Не секрет, что после зимы улицы города требуют тщательной уборки: обнажается накопившийся под снегом мусор, неубранные осенью опавшие листья, песок, которым посыпали дорожки. Администрация Пскова традиционно с 1 по 30 апреля проводит месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий. Он проходит ежегодно в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории города, ежегодно рекомендуется провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Чтобы мотивировать псковичей внимательно отнестись к этой задаче, городские власти решили реализовать в этом году проект «Чистые игры».

«Хотим привлечь как можно больше жителей. Хочется жить по принципу: чисто там, где не мусорят», - сказал Александр Братчиков.

«Идея в том, чтобы вовлечь разные организационные структуры», - поддержал его заместитель главы администрации города Павел Волков. При этом городская администрация не снимает с себя обязанности по уборке областного центра, добавил Александр Братчиков.

Он также уточнил, что участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром», указал сити-менеджер.

Участник состязания-субботника:

Заявляет о своем намерении принять участие в мероприятии.

Определяет место проведения субботника (лучше всего подбирать место, которое имеет к отношение к участнику состязания: территория организации; аллея или парк рядом; дорога от остановки до работы, чтобы было больше мотивации, потому что результат будет касаться в том числе и участника. Возможен вариант выбрать место при помощи администрации города).

Придумывает слоган мероприятия.

Определяет, сколько волонтеров необходимо привлечь.

Определяет дату субботника (с 1 по 30 апреля).

Анонсирует событие на своих страницах в социальных сетях с хештегом #чистыеигрыПсков.

Подготавливает рабочий инструмент, перчатки, пакеты.

Делает фотографии до, во время и после субботника, чтобы показать разницу.

По итогам субботника должна быть очищена от мусора выбранная территория.

Дополнительные очки приносит сортировка мусора и установка урн для раздельного сбора мусора в офисе.

Кроме того, возможна организация показательного субботника с элементами пикника с привлечением местного населения и организаций.

Генеральный партнер «Чистых игр» - псковский завод «Титан-Полимер», информационный партнер - медиахолдинг «Гражданская пресса».