Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
50 лет в сельском хозяйстве
БОПЭТ цифры и факты
За покупками с экосумкой
Для чего это нужно и где установить?
Модно и практично
конкурс - застройка Четырех углов
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
Лицей Ростелекома
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 18.05.2021 14:505 Псковская Лента Новостей проведет голосование за кандидатов на звание почетного гражданина города 20.05.2021 17:130 Родившая в такси печерянка: Водителя сделаем крестным 20.05.2021 16:301 Почти 13 тонн фруктов уничтожили в Себеже 20.05.2021 16:160 Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников 20.05.2021 16:090 Вопросы здравоохранения обсудила руководитель фракции «Справедливая Россия» на встрече с губернатором 20.05.2021 15:500 Следователи помогли студентке получить жилье в Пскове
 
 
 
Самое популярное 19.05.2021 13:5325 В областном комитете по образованию сменился председатель 20.05.2021 12:300 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 13.05.2021 11:2110 Пьяный мужчина напал на псковичку в центре города 15.05.2021 19:275 Сегодня за рулем был мой 15-летний сын: мы даже не поседели 17.05.2021 23:190 Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников

20.05.2021 16:16|ПсковКомментариев: 0

Конкурс "Чистый Псков" был организован на высоком уровне, сказала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», член Псковского регионального отделения РЭД Снежанна Ермолаева в рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. «Мы рассчитываем на то, что он станет ежегодным. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю поддержку организаторам и участникам конкурса», - отметила она.

Представитель ООО «Титан-Полимер», выступившего партнером конкурса, отметила, что по количеству заявок можно сделать вывод, что псковичи любят свой город. «Среди участников представлены практически все социальные группы жителей - это говорит о том, что конкурс нужен, полезен и интересен, - пояснила Снежанна Ермолаева. - Отмечу, что благодаря этому конкурсу мы вышли из истории скучных принудительных субботников. Такой формат действительно интересен, и если делать месячники впредь - то в таком формате».

В числе плюсов конкурса партнеры назвали возможность публиковать заявки в открытом доступе, участие горожан в голосовании, создание экспертной комиссии для выявления победителей среди номинантов. 

«На мой взгляд, колоссальную работу провели сотрудники муниципальных предприятий - Псковских тепловых сетей и Псковского горводоканала, - подчеркнула Снежанна Ермолаева. - Также хочется особенно отметить волонтеров лицея "Развитие", которые организовали уборку на территории воинского захоронения. Большое количество заявок на конкурс поступило от предпринимателей - это говорит о том, что бизнес чувствует свою социальную ответственность. Особенно приятно было видеть организации, услугами которых мы пользуемся ежедневно». Снежанна Ермолаева подчеркнула, что в одной из номинаций победителем стала школа, в которой она училась.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. 

Теги: #конкурс #субботник #Титан-Полимер #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 233 человека
Сюжет: «Чистый Псков» Семейную номинацию предложили учредить партнеры конкурса «Чистый Псков» Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников В Пскове после апрельских субботников вывезли около 750 кубометров мусора Администрация продолжит проводить конкурс-субботник «Чистый Псков» Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги конкурса-субботника «Чистый Псков» Награждены победители конкурса по благоустройству «Чистый Псков» Определить победителя в одной из номинаций конкурса «Чистый Псков» поможет голосование Началось голосование в номинации «Территория учреждений и организаций» конкурса «Чистый Псков» Проголосовать за лучшую территорию объекта торговли могут псковичи Выбрать победителя в номинации «Территория предприятия» конкурса «Чистый Псков» могут горожане Определить лучшее общественное пространство предлагают организаторы конкурса «Чистый Псков» Стартовало голосование в номинации «Дворовая территория» конкурса «Чистый Псков» Свалка на Крестовском шоссе в Пскове попала на «Доску позора» Крыша медицинского центра в Пскове попала на «Доску позора» Закиданная окурками территория на улице Волкова попала на «Доску позора» Ярмарка «Рынок Нива» стала участником конкурса «Чистый Псков» Работники «Псковских тепловых сетей» провели комплекс мероприятий по уборке города Букетная лавка и кофейня-булочная стали участниками конкурса «Чистый Псков» Кафе быстрого питания присоединилось к конкурсу «Чистый Псков» Cтоловая «Скобарь» пополнила список участников конкурса «Чистый Псков» Коллектив «Снежинки» навел порядок на городском рынке на Запсковье Магазин «Цветомаркет» навел порядок на прилегающей территории Магазин «Вимос» стал участником конкурса «Чистый Псков» Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили Магазин Sushi Room присоединился к конкурсу «Чистый Псков» Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» Лицей «Развитие» встретил весну уборкой мусора и благоустройством Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков» Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков» Школа №18 провела уборку воинского захоронения на Дмитриевском кладбище В городе Дно провели соревнования по сбору мусора Центральный рынок Пскова очистили от накопившегося за зиму мусора Сотрудники «Горводоканала» привели в порядок территорию предприятия Три двора на Красноармейской заявлены для участия в конкурсе «Чистый Псков» Профсоюзные активисты «Горводоканала» навели порядок на набережной Великой «Титан-Полимер» облагородил территорию сквера под Октябрьским виадуком Липы, барбарис и калину высадили на субботнике в Пскове Школа №5 претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» Юрий Сорокин: Чистота - важный момент комфортной городской среды Ирек Файзуллин и Андрей Турчак прибыли на Всероссийский субботник в Псков Псков присоединился к Всероссийскому субботнику Команда управляющих привела в порядок территорию вокруг ТК «ПИК-60» Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора Сотрудники магазина «Деревня Соловьи» в Овсищах навели чистоту на прилегающей территории Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков» Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки Сотрудники FIT SERVICE навели порядок в Финском парке Пскова «Псков-Полимер» принял участие в конкурсе «Чистый Псков» «Доска позора» пополнилась замусоренной территорией на улице Солнечной Молодежный совет Почты России навел порядок под Ольгинским мостом в Пскове Очаг мусора на улице Розы Люксембург в Пскове занесли на «Доску позора» Учащиеся Псковского технического лицея навели порядок у Домика «Искры» Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков» Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора» Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков» «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи Из-за груды мусора улица в Любятово оказалась на «Доске позора» Грязную территорию вокруг Р-16 в Пскове занесли на «Доску позора» Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан УГХ ожидает участия силовиков в состязаниях-субботнике в Пскове Оценивать уборку во время «Чистого Пскова» будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистый Псков» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в акции «Чистый Псков» Юрий Сорокин об акции «Чистый Псков»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистый Псков» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города Состязание-субботник «Чистый Псков» стартует в Пскове в апреле
20.05.2021, 17:130 Родившая в такси печерянка: Водителя сделаем крестным 20.05.2021, 17:120 Наталья Тудакова о климате в областном Собрании и парламентском часе 20.05.2021, 17:030 Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь 20.05.2021, 16:521 Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области
20.05.2021, 16:440 ДомКлик запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке 20.05.2021, 16:301 Почти 13 тонн фруктов уничтожили в Себеже 20.05.2021, 16:210 Наталья Тудакова о парламентских часах: В дискуссии рождается истина 20.05.2021, 16:160 Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников
20.05.2021, 16:090 Вопросы здравоохранения обсудила руководитель фракции «Справедливая Россия» на встрече с губернатором 20.05.2021, 16:001 Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю 20.05.2021, 15:500 Следователи помогли студентке получить жилье в Пскове 20.05.2021, 15:450 Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу
20.05.2021, 15:374 Уточнен порядок проведения выпускных мероприятий в псковских школах и детских садах 20.05.2021, 15:341 Традиционные мероприятия на поляне Михайловского в Дни пушкинской поэзии отменены 20.05.2021, 15:312 Лжесотрудник банка украл у псковички 800 тысяч рублей 20.05.2021, 15:300 День рождения динозавра отметят в Великих Луках на выходных
20.05.2021, 15:242 В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования 20.05.2021, 15:190 Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов 20.05.2021, 15:131 Воробьев посоветовал Баеву работать, а не устраивать показательные выступления 20.05.2021, 15:100 Наталья Тудакова назвала «умеренным океаническим» климат в областном Собрании
20.05.2021, 15:060 О лесных пожарах и уборке улиц спросили у губернатора депутаты фракции ЛДПР 20.05.2021, 14:530 В России могут начать доставлять вино по почте 20.05.2021, 14:450 Возможность увеличения нормативов на содержание дорог обсудили единороссы с губернатором 20.05.2021, 14:390 Великолукскую спортшколу обеспечили хоккейным оборудованием
20.05.2021, 14:340 Хозяйственные горожане украли ограждение контейнерной площадки на Запсковье 20.05.2021, 14:311 Фотофакт: Недоступные туалеты 20.05.2021, 14:160 Фильмы номинанта на премию «Ника» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено» 20.05.2021, 14:100 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 21 мая
20.05.2021, 14:002 В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» начали продавать уникальные сыры 20.05.2021, 13:572 Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» всегда будет против антинародных законов 20.05.2021, 13:470 Семейную номинацию предложили учредить партнеры конкурса «Чистый Псков» 20.05.2021, 13:381 «Субару» вылетел с дороги в Пскове у моста 50-летия Октября
20.05.2021, 13:230 Школьники помогли «Экопрому» в уборке на Четырех углах 20.05.2021, 13:170 Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки 20.05.2021, 13:101 «Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей 20.05.2021, 13:036 Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев
20.05.2021, 12:560 Локальные подтопления возможны в Псковской области из-за сильных дождей 20.05.2021, 12:501 Работу энергетиков в Порховском районе сравнили с экстремальным ралли 20.05.2021, 12:400 Псковичи собираются на Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом!» 20.05.2021, 12:390 В Пскове после апрельских субботников вывезли около 750 кубометров мусора
20.05.2021, 12:350 Бэби-спектакль «Год Жирафа» покажет псковский театр 22 мая 20.05.2021, 12:300 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 20.05.2021, 12:230 Еще пять человек скончались из-за COVID-19 в Псковской области 20.05.2021, 12:210 Администрация продолжит проводить конкурс-субботник «Чистый Псков»
20.05.2021, 12:210 Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает 20.05.2021, 12:130 Минпросвещения не планирует переносить учебный год из-за сентябрьских выборов 20.05.2021, 12:070 Сотрудники Псковской таможни высадили в пяти городах красные дубы и клены 20.05.2021, 12:070 «Сообразим на троих»: Как найти идеального кандидата?
20.05.2021, 12:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах конкурса-субботника «Чистый Псков» 20.05.2021, 11:510 Водителя автобуса в Пскове депремировали за нарушение ПДД 20.05.2021, 11:370 Фальшивые купюры поступили в банк из магазинов Пскова и Острова 20.05.2021, 11:3010 Псковичам предлагают переименовать бывший кинотеатр «Октябрь»
20.05.2021, 11:240 Центробанк рассказал о дизайне новых 100-рублевых купюр 20.05.2021, 11:190 Ревнивая великолучанка едва не убила ножом сожителя 20.05.2021, 11:130 Российский подводный фестиваль пройдет в Псковской области 12-13 июня 20.05.2021, 11:054 Догнать и перегнать: когда в Пскове прекратится рост цен на стройматериалы
20.05.2021, 11:020 «Гайд-парк»: Наталья Тудакова о диалоге власти и оппозиции 20.05.2021, 10:592 В Псковской области экс-начальник пожарной части присвоил премии подчиненных 20.05.2021, 10:560 Здание на улице Алехина в Пскове официально закрепили за детсадом «Маленькая страна»  20.05.2021, 10:491 Четыре священника Псковской епархии получили ордена РПЦ
20.05.2021, 10:450 Псковские депутаты дали согласие предоставить «Единой России» помещения для праймериз без торгов 20.05.2021, 10:382 Суд обязал псковича убрать пирс на Любятовской набережной 20.05.2021, 10:253 Фотофакт: В Пскове неизвестные разбили стекла «‎Форда» 20.05.2021, 10:190 «Росбанк Дом» улучшил условия по госпрограмме «Льготная новостройка»
20.05.2021, 10:132 По факту нападения на псковичку в центре города возбудили уголовное дело 20.05.2021, 10:100 Число туристов в Псковской области в начале мая превысило уровень 2019 года 20.05.2021, 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым 20.05.2021, 10:050 Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Дно. ФОТО
20.05.2021, 10:000 Выбираем лучшее: детскую площадку планируют создать на Сиреневом бульваре в Пскове 20.05.2021, 10:000 Пенсионный фонд опроверг информацию о надбавке за непрерывный стаж 20.05.2021, 09:560 За оборот наркотиков псковичка отправится в колонию на 8 лет 20.05.2021, 09:510 Онколог рассказал, с какими симптомами нужно идти к врачу
20.05.2021, 09:390 Автомобиль загорелся в Гдовском районе 20.05.2021, 09:310 Житель Великих Лук отработает 80 часов за кражу телефона 20.05.2021, 09:201 В России предложили отказаться от пластиковой посуды 20.05.2021, 09:060 Спрос на вентиляторы и надувные бассейны вырос в России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.