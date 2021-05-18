Общество

Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников

Конкурс "Чистый Псков" был организован на высоком уровне, сказала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», член Псковского регионального отделения РЭД Снежанна Ермолаева в рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. «Мы рассчитываем на то, что он станет ежегодным. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю поддержку организаторам и участникам конкурса», - отметила она.

Представитель ООО «Титан-Полимер», выступившего партнером конкурса, отметила, что по количеству заявок можно сделать вывод, что псковичи любят свой город. «Среди участников представлены практически все социальные группы жителей - это говорит о том, что конкурс нужен, полезен и интересен, - пояснила Снежанна Ермолаева. - Отмечу, что благодаря этому конкурсу мы вышли из истории скучных принудительных субботников. Такой формат действительно интересен, и если делать месячники впредь - то в таком формате».

В числе плюсов конкурса партнеры назвали возможность публиковать заявки в открытом доступе, участие горожан в голосовании, создание экспертной комиссии для выявления победителей среди номинантов.

«На мой взгляд, колоссальную работу провели сотрудники муниципальных предприятий - Псковских тепловых сетей и Псковского горводоканала, - подчеркнула Снежанна Ермолаева. - Также хочется особенно отметить волонтеров лицея "Развитие", которые организовали уборку на территории воинского захоронения. Большое количество заявок на конкурс поступило от предпринимателей - это говорит о том, что бизнес чувствует свою социальную ответственность. Особенно приятно было видеть организации, услугами которых мы пользуемся ежедневно». Снежанна Ермолаева подчеркнула, что в одной из номинаций победителем стала школа, в которой она училась.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора.