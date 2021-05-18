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Общество

Семейную номинацию предложили учредить партнеры конкурса «Чистый Псков»

20.05.2021 13:47|ПсковКомментариев: 0

Семейная номинация, возможно, появится в списке категорий, заявленных в конкурсе благоустройства «Чистый Псков».
Предложение дополнить существующий список номинаций внесла директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», член Псковского регионального отделения РЭД Снежанна Ермолаева в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и была посвящена конкурсу «Чистый Псков».

По мнению представителя партнера конкурса, пример семьи Родиных, которые организовали собственными силами уборку пешеходной дорожки, ведущей от улицы Алтаева к остановке «Архив», может стать позитивным для многих других псковичей и замотивирует на участие в подобных конкурсах. С предложением Снежанны Ермолаевой согласились остальные участники пресс-конференции, включая представителей администрации города и «Экопрома».

Кроме того, прозвучала идея расширить формат конкурса, дополнив его созданием проекта «Доска почета», где читатели ПЛН могли бы сообщать о благоустроенных дворовых территориях. «Мы бы со своей стороны могли бы предусмотреть памятные подарки и на постоянной основе премировать такие дворы», - заметила Снежанна Ермолаева.

Согласившись с тем, что горожане могли бы принять более активное участие в номинации «Дворовая территория», проект «Доски почета» поддержали заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас и заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, также принявшие участие в пресс-конференции.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.

Теги: #конкурс #субботник #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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